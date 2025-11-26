Reprodução/ CCR Motiva Free Flow na Via Dutra começa em dezembro

A rotina de quem trafega pela Via Dutra, na Região Metropolitana de São Paulo, deve mudar a partir de 06 de dezembro, com a entrada em operação do sistema de pedágio eletrônico Free Flow, implementado pela empresa CCR Motiva.

A implementação do sistema na região é um dos itens do contrato de concessão da concessionária junto ao poder concedente e compreende a região de São Paulo até Arujá (km 231 ao 204). Além disso, promete mais fluidez, menos tempo parado no trânsito e mais conforto aos motoristas.

A concessionária promoveu uma série de melhorias no trecho antes da implantação do Free Flow, incluindo a criação de novos acessos das pistas marginais para as pistas expressas.

Antes, quem trafegava por Guarulhos não tinha a opção de entrar na via expressa e era obrigado a seguir apenas pela pista marginal. Com as novas conexões, o motorista pode decidir entre continuar na pista marginal que é gratuita, ou utilizar a pista expressa, com pagamento pelo sistema Free Flow.

O que é o Free Flow?

O Free Flow é um sistema de pedágio eletrônico que permite o pagamento da tarifa sem a necessidade de parada. Ele funciona através de pórticos de leitura automática, seja da tag ou da placa do veículo.

Os pórticos instalados nos acessos às pistas expressas, esses pórticos registram a passagem dos veículos e calculam o trecho percorrido.

As tarifas são previamente programadas de acordo com o dia, o horário da semana e os feriados prolongados, permitindo que o motorista saiba com antecedência o valor do deslocamento. Essas informações são exibidas em painéis eletrônicos instalados nas pistas marginais.





Como exemplo, um motorista que circula pela pista marginal da Via Dutra, no sentido São Paulo, pode optar por acessar a pista expressa no km 228,850. Nesse ponto, uma placa informa os destinos disponíveis e os respectivos valores conforme a distância a ser percorrida.

Entre as opções estão: Rodovia Fernão Dias (R$ 0,25), Avenida Tiradentes (R$ 0,52), Aeroporto (R$ 1,37), Bairro Bonsucesso (R$ 1,44), Bairro Pimentas (R$ 2,69) e Jardim Aracília (R$ 2,82).

Caso escolha seguir até a Avenida Tiradentes, com acesso no km 224,790 da pista expressa, o motorista percorre cerca de 4 quilômetros e paga o valor de R$ 0,52. Esse valor corresponde à tarifa programada para um dia útil, no horário de pico (7h), e será o mesmo exibido nas placas eletrônicas ao longo da via nesse dia e horário.

Para ajudar no planejamento das viagens, a CCR Motiva disponibiliza uma calculadora interativa que permite simular o valor da tarifa de acordo com o dia, o horário e o sentido escolhidos.

Como funciona?

Motoristas que utilizam a pista marginal não pagarão o Free Flow;

Motorista que optar utilizar a pista expressa, a tarifa é calculada por trecho percorrido;

Quem passar pela praça de pedágio de Arujá, que continua funcionando, e seguir pela pista expressa, nos dois sentidos, não terá cobrança adicional do Free Flow;

Com tag, o valor é debitado automaticamente na fatura da operadora, com 5% de desconto por viagem;

Sem tag, o pagamento pode ser feito de forma simples e prática pelo site pedagiodigital.com, em até 30 dias;

O motorista pode se cadastrar previamente no site pedagiodigital.com ou no APP e receber via SMS o registro de suas passagens;

Motos pagam meia tarifa.

Confira como pagar:

Veículos com tag: a tarifa será debitada automaticamente na fatura da operadora contratada, com 5% de desconto, por viagem.

a tarifa será debitada automaticamente na fatura da operadora contratada, com 5% de desconto, por viagem. Veículos sem tag: a placa será lida automaticamente e o pagamento poderá ser realizado em até 30 dias por meio do site pedagiodigital.com ou pelo aplicativo da CCR.

Também serão disponibilizados dois totens de autoatendimento para o pagamento presencial da tarifa, que ficarão instalados nas bases da concessionária em São Paulo e Arujá. É importante destacar que a concessionária não realiza a emissão de boletos para o pagamento da tarifa.

Além dos totens, a concessionária também está fazendo parceria com postos de serviços às margens da rodovia para a criação de uma rede credenciada. Que acaba sendo uma outra opção para o pagamento da tarifa para o cliente sem tag.

Nesse primeiro momento, haverá disponibilidade de pagamento da tarifa no posto de serviço localizado no km 210, no sentido São Paulo (Rede Duque).

Início dos testes e previsão de cobrança

Desde agosto, a concessionária vem realizando testes de fluxo e leitura de tags e placas dos veículos nos pórticos do sistema Free Flow, ainda sem a cobrança de tarifas. Essa fase foi importante para ajustes nos equipamentos.

Após deliberação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) em reunião realizada nesta terça-feira (25), a previsão é que a cobrança tenha início em 06 de dezembro.

Ações de orientação aos motoristas

Desde o início dos testes, a concessionária também promove ações de orientação em Guarulhos, em postos de atendimento localizados às margens da Via Dutra.

A iniciativa busca fortalecer o diálogo com motoristas e moradores da Região Metropolitana de São Paulo, aproximando o público do novo modelo de pedágio sem cancelas e reforçando que, até o momento, não há cobrança em vigor.

Nesse período, a CCR Motiva já conversou com mais de 6 mil pessoas. As ações seguirão até o final do ano em diferentes pontos de Guarulhos e da Via Dutra, reforçando o compromisso da concessionária com a informação clara e acessível, garantindo uma transição segura e transparente para o novo modelo de pedágio eletrônico.

Melhorias na região

Com um investimento de R$ 1,4 bilhão, uma das áreas mais movimentadas do país passou por uma ampla modernização para tornar o deslocamento das pessoas.

As melhorias representam a maior transformação já realizada na rodovia, com novas faixas expressas, marginais e dispositivos de acesso que estão redefinindo a experiência de quem trafega pelo trecho.

De acordo com a CCR Motiva, entre as principais entregas estão: