Governo de SP CPTM anunciou mudanças na circulação da Linha 12–Safira a partir desta segund (4)

Na manhã deste domingo (30) a linha 10 - Turquesa da CPTM apresentou falha de energia entre as estações Mauá e São Caetano-Prefeito Walter Braido, interrompendo a circulação no trecho. O sistema PAESE foi ativado para suprir a demanda dos passageiros.

O problema deslocou os usuários para outras linhas, gerando lotação e atrasos maiores do que o normal na linha 11 - Coral que circula em operação parcial. A linha 13 - Jade, que leva ao Aeroporto de Guarulhos, também apresenta lentidão, mas devido à manutenção da via. O intervalo entre os trens na linha 13 chega a uma hora.









Já a lentidão na linha 11 ocorre por redução na velocidade, medida de segurança padrão em situação de superlotação dos trens.

A CPTM informou ao portal iG, que a situação ainda não foi resolvida e que aguardam a chegada dos ônibus do sistema PAESE.