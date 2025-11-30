CPTM anunciou mudanças na circulação da Linha 12–Safira a partir desta segund (4)
Governo de SP
CPTM anunciou mudanças na circulação da Linha 12–Safira a partir desta segund (4)

Na manhã deste domingo (30) a linha 10 - Turquesa da  CPTM apresentou falha de energia entre as estações Mauá e São Caetano-Prefeito Walter Braido, interrompendo a circulação no trecho. O sistema PAESE foi ativado para suprir a demanda dos passageiros.

O problema deslocou os usuários para outras linhas, gerando lotação e atrasos maiores do que o normal na linha  11 - Coral  que circula em operação parcial. A linha  13 - Jade, que leva ao Aeroporto de Guarulhos, também apresenta lentidão, mas devido à manutenção da via. O intervalo entre os trens na linha 13 chega a uma hora.



Já a lentidão na linha 11 ocorre por redução na velocidade, medida de segurança padrão em situação de superlotação dos trens. 

 A CPTM informou ao portal iG, que a situação ainda não foi resolvida e que aguardam a chegada dos ônibus do sistema PAESE. 

