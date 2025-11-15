Valter Campanato/Agência Brasil Chuva intensa ameaça várias regiões de SP nos próximos dias

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta neste sábado (15) informando a passagem de uma frente fria no estado que criará condições favoráveis para chuva forte, com raios, rajadas de vento que podem superar 70 km/h e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões.

O alerta vale de domingo (16) a terça-feira (18).



"Já no domingo, embora a frente fria ainda atue com maior intensidade sobre o Sul do País, seus efeitos já serão percebidos no Sudeste, com possibilidade de pancadas de chuva", diz o comunicado.



Ainda segundo o órgão, na segunda-feira (17), com o avanço do sistema em direção ao Sudeste, todas as regiões paulistas ficam sujeitas a pancadas de chuva, que podem ocorrer com intensidade forte.



Na terça-feira (18), o cenário permanece de atenção, com condições para chuva e variação de nuvens na maioria do território paulista.



As regiões que devem registrar os maiores acumulados de chuva são Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira; o Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas e Itapeva, Baixada Santista, a Região Metropolitana da Capital, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente e Marília, além das regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.



A Defesa Civil ressalta que, embora os modelos meteorológicos não indiquem acumulados extremamente elevados na maior parte do Estado, há potencial para tempestades severas, com risco de alagamentos, deslizamentos, destelhamentos e queda de árvores.





No litoral, também não se descarta a possibilidade de agitação marítima e ressaca, exigindo atenção redobrada.



Já a partir de quarta-feira (19), a frente fria se afasta e permitirá o retorno gradual de condições mais estáveis no Estado.



"A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais e adotar medidas preventivas para minimizar os impactos das condições adversas previstas", conclui o órgão, em nota emitida neste sábado.



