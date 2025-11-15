Reprodução/Ministério da Educação Caderno de Provas do 1° dia de aplicação do Enem 2025

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova organizada pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de medir o conhecimento dos estudantes que estão concluindo o ensino médio. Além de avaliar o aprendizado, o exame é utilizado como uma das principais maneiras de ingressar em universidades e institutos federais em todo o Brasil, através dos programas Prouni e Fies, para universidades particulares e o Sisu, para universidades federais.

O exame é composto por 180 questões objetivas e uma redação, distribuídas em quatro áreas de conhecimento. A aplicação ocorre em dois dias distintos. No primeiro dia, os participantes têm 5 horas e 30 minutos para realizar a prova. Já no segundo dia, as provas se estendem até as 18h30, com duração máxima de 5 horas.

Mas compensa estudar um dia antes da prova?

Por se tratar de uma prova com matérias muito extensas com diferentes conteúdos, recomenda-se que o aluno se prepare com antecedência. O professor de matemática, Petri Santos, disse ao Portal iG que o estudo deve ser de acordo com o objetivo que o aluno busca.

“Não é recomendado que o aluno estude um dia antes do exame, se a intenção desse aluno é cursar engenharia, por exemplo, acredito que esse aluno precise começar a estudar bem mais que uns meses antes, caso ele queira fazer uma revisão, não tem problema. Mas isso vai depender da intenção dele, se o objetivo for apenas conhecer a prova, é sempre importante ir bem preparado.” explicou Petri.



O professor também destaca a importância de realizar simulados e por conta do tempo de prova, incluindo o tempo de redação. E é fundamental que o candidato esteja relaxado antes da prova.

Dessa forma, a melhor estratégia para o Enem é manter uma rotina de estudos equilibrada ao longo do ano, priorizando revisões e momentos de descanso nos dias que antecedem a prova. Estar preparado vai muito além de decorar conteúdos, envolve também cuidar do bem-estar físico e emocional. No fim, o equilíbrio entre conhecimento e tranquilidade pode ser o diferencial para alcançar uma boa pontuação e conquistar a tão sonhada vaga na universidade.