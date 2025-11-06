Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Defesa Civil alerta para risco de rajadas de vento que poderão provocar queda de árvores

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta quinta-feira (6), alerta para a formação de fortes tempestades entre sexta-feira (7) e sábado (8), em razão da atuação de um ciclone extratropical na costa da região sudeste.

De acordo com o órgão, o sistema deve intensificar áreas de instabilidade e provocar chuvas intensas, com rajadas de vento de até 115 km/h e possibilidade de granizo em diferentes regiões paulistas.



Isso por conta de um ciclone extratropical que vai começar a se formas nesta sexta-feira, na região Sul.

Por conta dos riscos, o gabinete de crise será mobilizado, segundo a Defesa Civil, para dar pronta resposta às ocorrências.



"Com a combinação de calor pré-frontal, avanço de frente fria e circulação do ciclone extratropical, há condições para tempestades severas, com destaque para granizo isolado, raios frequentes e rajadas de vento extremas, além de microexplosões (downbursts) pontuais", alerta.



Ventos intensos



As rajadas previstas chamam atenção pela intensidade e podem causar danos, sobretudo em áreas urbanas e litorâneas.



A previsão indica 115 km/h no Litoral Norte; 110 km/h na Baixada Santista, Vale do Ribeira e Região de Itapeva; 100 km/h na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, e 95 km/h nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.



Conforme a Defesa Civil informa também no comunicado, rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções de energia.



"Com velocidades acima de 100 km/h, o risco de danos pontuais aumenta de forma significativa, exigindo atenção redobrada dos municípios e da população", adverte.

Acumulados de chuva



Segundo os meteorologistas da Defesa Civil, as chuvas tendem a ser fortes e rápidas. Eles também destacaram os acumulados previstos por região; confira.



Médio acumulado: Região Metropolitana da Capital, Vale do Ribeira, Itapeva, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Baixada Santista e Litoral Norte;



Alto acumulado : Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara;



Muito alto acumulado: Presidente Prudente e Marília.



"O cenário pode provocar alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e ocorrências relacionadas à instabilidade de encostas, especialmente em áreas de risco previamente mapeadas", diz o alerta.



Integração com estados do Sul e Sudeste



Como a passagem do ciclone extratropical se desloca pelos estados do Sul em direção a São Paulo, as Defesas Civis do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro atuarão de forma integrada.



Durante a evolução do sistema, segundo a Defesa Civil, os Centros de Monitoramento dos cinco órgãos compartilharão informações em tempo real para acompanhar o deslocamento do ciclone e seu comportamento em cada estado, aumentando a acurácia das ações preventivas e de resposta.



Gabinete de crise mobilizado



E para garantir pronta resposta às ocorrências relacionadas às tempestades, a Defesa Civil informa que todo o Sistema Estadual de Defesa Civil estará em prontidão.



O gabinete de crise será mobilizado no sábado (8); dia com maior potencial de tempo severo no Estado.



Instituições como o Corpo de Bombeiros, ARSESP, ARTESP, Fundo Social, SP Águas, Sabesp e concessionárias de energia e gás estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual.



Recomendações à população



A Defesa Civil orienta as pessoas, em caso de chuvas fortes e rajadas de vento, a evitar áreas arborizadas e não estacionar veículos sob árvores; recolher objetos soltos em varandas e quintais; durante tempestades com raios, evitar áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água, e nunca atravessar áreas alagadas.







"Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193", orienta.



Em caso de emergência, além do Corpo de Bombeiros, o telefone da Defesa Civil é o 199.



Para acompanhar as atualizações do tempo pelos canais oficiais da Defesa Civil, basta cadastrar o celular para receber alertas, enviando o CEP por SMS para 40199.