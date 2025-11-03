Royal UK Cacique místico entra em ação para garantir sol ao príncipe William

O príncipe William, herdeiro direto do trono britânico, contou com uma ajuda nada comum para garantir céu aberto em sua passagem pelo Rio de Janeiro. Desde o último sábado (1º), representantes da Fundação Cacique Cobra Coral estão na cidade com uma missão peculiar: afastar as nuvens e assegurar tempo firme durante a visita do príncipe, prevista para esta segunda-feira (3).

De acordo com a instituição, a médium Adelaide Scrittori, que afirma incorporar o espírito do Cacique Cobra Coral, entidade associada ao controle das forças da natureza, já está atuando na capital fluminense. O “trabalho espiritual” deve se estender até quarta-feira (5), período em que William cumpre parte de sua agenda oficial, com compromissos ao ar livre e encontros com lideranças globais e comunitárias.

Enquanto isso, as previsões meteorológicas do Alerta Rio indicam que o cacique terá trabalho: há chance de pancadas de chuva nesta segunda-feira à tarde e à noite, e instabilidade ainda na terça. O tempo só deve firmar na quarta-feira, quando não há expectativa de precipitações, coincidência ou intervenção sobrenatural, dependendo de quem observa.

A agenda do príncipe no Rio inclui encontros com investidores, ambientalistas e lideranças indígenas, além de visitas a comunidades que desenvolvem soluções sustentáveis para proteger a biodiversidade.





Na quinta-feira (6), William participará da cerimônia do Prêmio Earthshot, iniciativa global criada por ele para incentivar projetos que enfrentam as mudanças climáticas e outros desafios ambientais.

A passagem pelo Rio antecede a viagem do príncipe a Belém (PA), onde ele representará o rei Charles III na COP30. Durante os dias de visita, o trânsito carioca também será afetado, com bloqueios e interdições em pontos como o Museu de Arte Moderna (MAM) e a Praça Mauá, além de eventuais interrupções para o deslocamento das comitivas.