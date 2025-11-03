FreePik Segunda superlua do ano ilumina o céu nesta quarta-feira (5)

O céu noturno promete um espetáculo nesta quarta-feira (5), quando será possível observar mais uma superlua visível em todo o Brasil e em várias partes do mundo, desde que as condições climáticas permitam. Este será o segundo e penúltimo evento do tipo em 2025, de acordo com o calendário do Observatório Nacional.

O termo “superlua” não é oficialmente reconhecido pela astronomia, mas é usado para descrever o momento em que a Lua cheia ocorre próxima ao perigeu, o ponto da órbita em que o satélite natural está mais próximo da Terra. Isso faz com que ela pareça maior e mais brilhante do que o habitual.

Sérgio Ordobás Superlua dos Cervos





Melhor horário para observar

A melhor visualização deve ocorrer logo após o anoitecer, quando a Lua começa a surgir no horizonte. Em São Paulo, a previsão é de que o fenômeno possa ser visto por volta das 18h45; em Belém, às 18h14; e no Recife, às 17h28 (horários de Brasília).

Não é necessário o uso de telescópios ou binóculos — a olho nu, a diferença de tamanho e brilho já será perceptível. Especialistas destacam que ambientes afastados da poluição luminosa das grandes cidades proporcionam uma experiência ainda mais impressionante.

De onde vem o termo “superlua”?

Apesar de amplamente usado, o termo “superlua” não tem origem científica. Ele foi criado em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, e posteriormente popularizado pela mídia e por sites de divulgação científica.

Astrônomos explicam que a expressão não tem definição oficial porque a variação de brilho e tamanho entre uma Lua cheia comum e uma superlua é relativamente pequena — cerca de 14% maior e até 30% mais brilhante.

Lua cheia x superlua

Toda superlua é uma Lua cheia, mas nem toda Lua cheia é considerada uma superlua. O que diferencia as duas é o ponto da órbita em que o fenômeno ocorre. No perigeu, a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 357 mil quilômetros, contra cerca de 406 mil quilômetros no apogeu, o ponto mais distante.

Tecnicamente, a Lua só está “cheia” por um instante específico, mas a olho nu pode parecer assim por até três noites consecutivas.

As superluas de 2025

Segundo o Observatório Nacional, o calendário astronômico de 2025 prevê três superluas:





6 de outubro — primeira superlua do ano

5 de novembro — segunda e penúltima superlua

4 de dezembro — terceira e última do ano

Para quem aprecia observar o céu, essas datas representam uma boa oportunidade de contemplar o satélite natural em seu maior esplendor, sem precisar de equipamentos, apenas um céu limpo e um pouco de paciência para apreciar o fenômeno.