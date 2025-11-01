Divulgação Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), em São Paulo

As rodovias de São Paulo sob concessão da Nova Litoral (CNL) iniciaram neste sábado (1º) o sistema de cobrança eletrônica Siga Fácil, ou Free Flow, em que os motoristas são cobrados pelos pedágios automaticamente pelos pórticos, sem precisar parar o carro.

O sistema foi implementado nos trechos da SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) no Alto do Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira. As rodovias SP-088 (Mogi-Dutra e SP-098 (Mogi-Bertioga) também passam a contar com o sistema a partir deste sábado. Com isso, a CNL se tornou a primeira concessionária de São Paulo a operar 100% com os pórticos.

Free Flow

A cobrança eletrônica Siga Fácil, também chamada de Free Flow, é um modelo sem cancelas e nem paradas, que utiliza câmeras e sensores instalados nas rodovias(pórticos) para identificar os motoristas, que recém a cobrança a partir da placa ou pela tag eletrônica.

A tarifa é definida conforme o trecho percorrido e cobrada de forma automática. Os motoristas passam pelos pórticos em velocidade normal, sem filas ou necessidade de cabines de pagamento. Segundo a concessionária, a tarifa varia de R$ 0,57 a R$ 6,95 por sentido.

O investimento total nas rodovias, incluindo a instalação do Free Flow e obras de melhorias, é estimado em R$ 4,3 bilhões. As melhorias são fiscalizadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), do Governo de São Paulo.





Início das operações

Desde que foram implementadas as melhorias, os motoristas que utilizam as estradas da CNL contam com uma estrutura operacional completa e ativa 24 horas por dia, que inclui atendimento pré-hospitalar com UTIs móveis, remoção de veículos, inspeção viária, combate a incêndios e oito postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs).

O pagamento das cobranças do Free Flow podem ser feitas em até 30 dias corridos após a passagem em um pórtico. É possível consultar os débitos no site oficial e pagar os valores diretamente no portal da concessionária, pelo aplicativo CNL Novo Litoral ou dos totens disponíveis nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).