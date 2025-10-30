RioSP Carga que descerá a serra

Uma carreta especial de mais de 800 toneladas será transportada pela Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), entre Piraí e Paracambi, no sul do Estado do Rio de Janeiro, na noite deste domingo (2). O comboio faz parte de uma operação de grande porte com destino ao Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, e exigirá o bloqueio total da pista de subida (sentido São Paulo) entre 23h de domingo e 7h de segunda-feira (3).

De acordo com a concessionária Motiva CCR-RioSP, responsável pela administração da rodovia, o deslocamento será realizado pela pista de subida, em um trecho de cerca de 12 quilômetros, entre o km 233, onde a carreta transportadora está estacionada, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Piraí, e o km 221, em Paracambi, onde será feita uma nova parada.

A operação contará com o apoio da PRF e da empresa responsável pelo transporte da carga.

Os trabalhos preparatórios devem começar ainda na manhã de domingo, com possíveis interdições parciais na pista de subida. O bloqueio total ocorrerá a partir das 23h, quando o comboio iniciar o trajeto pela Serra das Araras. A previsão é que o tráfego seja totalmente liberado por volta das 7h da manhã de segunda-feira.

A RioSP orienta os motoristas a programarem suas viagens e evitarem o trecho durante o horário de interdição. Todo o percurso será sinalizado, e equipes de operação da concessionária e da PRF estarão no local para orientar o trânsito e garantir a segurança dos usuários.

A operação pode ter o cronograma alterado por causa das condições climáticas ou por ajustes técnicos necessários ao transporte da carreta de carga, que é considerada uma das maiores em circulação pelas rodovias federais do país.



