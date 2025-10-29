Life Inorma Dutra em São José dos Campos

A Rodovia Presidente Dutra, que conecta São Paulo ao Rio de Janeiro, é uma das estradas mais movimentadas do Brasil e também uma das que mais demandam operações de resgate. Sob concessão da Motiva CCR RioSP desde 2022, a via conta com um sistema de monitoramento 24 horas, ambulâncias e equipes de apoio que atuam em ocorrências de todos os níveis, de panes simples a acidentes com múltiplas vítimas.

Durante o fim de ano de 2024, as equipes da concessionária realizaram 2.743 atendimentos a veículos com problemas mecânicos apenas na Dutra e na Rio-Santos. A empresa afirma que mantém bases operacionais em pontos estratégicos da rodovia, com equipes médicas e guinchos prontos para remoções de emergência.

Apesar da queda de 37,5% nas fatalidades em 2024, o número total de ocorrências aumentou, subindo de 1.731 em 2023 para 1.829 em 2024. Também cresceram os registros de feridos graves, que saltaram de 584 para 730 casos, segundo dados oficiais da concessionária.

Operações complexas e aumento de vítimas graves

Nem todos os resgates terminam de forma simples. Em maio de 2025, um motorista ficou preso às ferragens após uma colisão em Piraí (RJ) e foi salvo graças à ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, em um atendimento que exigiu rapidez para conter uma hemorragia grave.

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), os trechos urbanos da Dutra, especialmente no Vale do Paraíba e na Baixada Fluminense, concentram a maior parte das colisões e atropelamentos.

Mesmo com a queda nas mortes, o aumento no número de feridos graves e o alto volume de atendimentos mostram que os resgates continuam sendo parte essencial da rotina da Dutra, uma estrada para o transporte de cargas e pessoas, mas ainda marcada pelo desafio da segurança viária.

O Portal iG procurou a concessionária da via, que não respondeu a tempo da publicação do texto.