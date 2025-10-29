Paulo Pinto/Agência Brasil Fortes chuvas atingiram São Paulo

Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 5h28 desta quarta-feira (29), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. O alerta vale para todas as regiões da capital: Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste, Centro, além das marginais Tietê e Pinheiros.

De acordo com o CGE, áreas de instabilidade vindas do interior paulista provocam chuva de fraca a moderada intensidade desde o fim da madrugada. O órgão alerta para o risco de alagamentos intransitáveis, rajadas de vento e extravasamento de rios e córregos.

A Defesa Civil recomenda que os moradores evitem transitar por ruas alagadas, não enfrentem correntezas e permaneçam em locais seguros. Também é importante não se abrigar sob árvores nem permanecer próximo à rede elétrica durante a chuva. Em caso de emergência, a população pode acionar os números 199 (Defesa Civil), 192 (SAMU) ou 156 (Prefeitura de SP).

O CGE reforça que, antes de sair de casa, os motoristas devem verificar o trânsito no site da CET ou pelo telefone 156, já que o acúmulo de água pode causar bloqueios em vias importantes.





Tendência para os próximos dias

O órgão prevê que o tempo continue instável até o fim da semana, devido à frente fria que atua sobre o litoral paulista. Nesta quarta, a temperatura máxima não deve passar dos 20°C, e na quinta-feira (30) o cenário permanece semelhante, com chuva fraca, céu encoberto e máxima de apenas 18°C.

A média histórica para outubro é de 26,3°C, o que indica que os próximos dias seguirão mais frios e úmidos que o normal.