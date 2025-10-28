Reprodução/ Redes sociais (@JamaicaObserver) Furacão Melissa deixa ruas alagadas e casas submersas na Jamaica

O furacão Melissa atingiu o solo da Jamaica, por volta das 14h desta terça-feira (28), no horário de Brasília, com força extrema, registrando ventos de 295km/h.





Classificado em categoria 5, o nível máximo da escala Saffir-Simpson e do ano até agora, o sistema chegou à ilha com potencial de devastação sem precedentes.

Especialistas afirmam que Melissa está ultrapassando os limites físicos e de intensidade que podem ser atingidos no Atlântico, se aproximando da intensidade máxima considerada possível para a região.

Os danos esperados na Jamaica serão de escala catastrófica, especialmente nas áreas sob a parede do olho do furacão.





As rajadas de vento previstas podem variar entre 300 km/h e 350 km/h e são comparáveis às observadas em tornados de categorias F4 e F5. A diferença, porém, é a extensão do impacto que provoca destruição em uma área amplamente superior à de um tornado isolado.

A previsão é de que parte do território jamaicano sofra tamanha devastação que algumas localidades podem simplesmente desaparecer do mapa, tornando-se inabitáveis por anos.

Além dos ventos extremos, Melissa deve provocar chuvas superiores a 1.000 mm em alguns pontos, com potencial para inundações devastadoras e grandes deslizamentos em áreas de relevo, capazes de soterrar vilarejos e pequenas cidades inteiras.

Nas zonas costeiras, o perigo é ainda maior: a maré da tempestade pode avançar sobre a terra com vários metros de altura, em movimento semelhante ao de um tsunami.

O furacão vai cruzar a Jamaica de Sul para Norte de hoje para amanhã e depois segue rumo ao Leste de Cuba, onde deve chegar com menor intensidade. Na sequência, Melissa deve afetar Turk e Caicos e em seguida as Bahamas.