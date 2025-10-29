Reprodução X Tiros voltam a ser ouvidos na Penha e Rocinha após operação

Mesmo após uma megaoperação que deixou ao menos 64 mortos e 81 presos nos Complexos da Penha e do Alemão , na zona norte do Rio de Janeiro, tiros voltaram a ser ouvidos nas comunidades na noite desta terça-feira (28).

Por volta das 19h45 (horário de Brasília), moradores publicaram vídeos nas redes sociais relatando novos disparos tanto na Penha quanto na Rocinha, na zona sul da cidade. As cenas mostravam o som intenso de tiros ecoando pelas ruas e vielas.





“Hoje ninguém dorme no Complexo do Alemão” , escreveu um morador ao compartilhar as imagens no X (antigo Twitter).

Mais cedo, o governador Cláudio Castro (PL) havia confirmado em coletiva de imprensa a morte de 18 suspeitos durante a operação, que teve como alvo o núcleo do Comando Vermelho (CV). A ação envolveu policiais civis e militares e foi uma das mais letais já registradas no estado.