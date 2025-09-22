Reprodução/X Chuva em São Paulo

A chegada de uma frente fria nesta segunda-feira (22) provocou uma virada brusca no tempo em São Paulo, que passou de um fim de semana de sol e calor para um dia de temperaturas mais baixas, ventos fortes e chuva.

Os temporais registrados em diferentes pontos do estado causaram quedas de árvores, enchentes e desabamentos. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, segundo informou a Defesa Civil ao P ortal iG.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre a meia-noite e 11h22 foram registradas ao menos 20 ocorrências: 18 chamadas por queda de árvores, uma por desabamento e uma por enchente.

O caso mais grave ocorreu em Peruíbe, no litoral sul, onde cinco pessoas ficaram feridas após o colapso de uma tenda de eventos na Avenida Governador Mário Covas Júnior. A Prefeitura informou, ainda, que os ventos danificaram telhados de unidades de saúde, mas os serviços seguem funcionando durante os reparos.

Na capital paulista, o temporal derrubou uma árvore na Alameda Santos, no Jardim Paulista, região próxima à Avenida Paulista. Não houve vítimas, e equipes da Prefeitura realizaram a retirada da árvore para liberar a via.

Reprodução/Secom Queda de árvore na Alameda Santos, em SP





Gabinete de crise

Com a instabilidade, a Defesa Civil instalou um gabinete de crise para monitorar os desdobramentos da mudança brusca no clima.

O grupo, segundo o órgão, foi criado para garantir "pronta resposta a possíveis ocorrências graves", como interrupções no fornecimento de energia elétrica, bloqueios em rodovias e acidentes.

Alertas do Inmet



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas laranja (ou seja, de perigo) para o estado: dois referentes a tempestades e um sobre declínio de temperatura.





O aviso indica risco de rajadas de vento, descargas elétricas, acúmulo de chuva e queda acentuada nos termômetros ao longo do dia.