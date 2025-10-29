Reprodução X/ @RenatoSilva15_ RJ: moradores levam dezenas de corpos para praça da Penha

Após a megaoperação contra o núcleo do Comando Vermelho (CV) no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que deixou ao menos 64 mortos e 81 presos na terça-feira (28), moradores e ativistas das comunidades relatam que continuam encontrando corpos nas áreas de mata.





Nas redes sociais, o ativista Raull Santiago descreveu uma cena que chamou de “surreal e muito triste” .

Segundo ele, moradores e advogados percorrem desde a madrugada desta quarta-feira (29) a região conhecida como Serra do Complexo do Alemão em busca de vítimas.

“Estou aqui na Serra do Alemão com vários moradores e advogados, e é muito sinistro o que a gente está vendo. Só numa caminhada, a gente já encontrou 12 corpos executados numa curta distância” , contou Raull em transmissão ao vivo.

O ativista afirmou que as buscas continuam e que há mais corpos sendo encontrados.

“A galera já está gritando que acharam mais um corpo. Só nesse pedaço da mata que a gente está, eu vi pelo menos 12 corpos” , disse.

Abalado, Raull relatou a presença de marcas de sangue e o desespero de familiares que reconheciam vítimas no local.

“Tô com nojo, querendo tirar a roupa, querendo sair correndo. Tem muito corpo e muito sangue pra todo lado. Tá sinistro, muito triste mesmo” , desabafou.

Em outro trecho, o ativista comparou a gravidade da situação com alguns dos maiores massacres já registrados no país.

“Acho que a gente está chegando perto de uma das chacinas históricas do Brasil, talvez batendo de frente com Carandiru e outros massacres” , afirmou.

Nas redes sociais, moradores também relataram que corpos estão sendo levados para a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, no centro do Complexo da Penha, de onde começaram a ser retirados às 9h pelas autoridades. Advogados e familiares se deslocam para a região nesta manhã.

Nas redes sociais, as pessoas relataram um pouco da indignação que estão vivendo com esses acontecimentos.

Uma internauta disse que é um absurdo os próprios moradores tirarem os corpos:

44 mortos que os PRÓPRIOS MORADORES que tiveram na tirar. Isso é um absurdo. Morador não consegue voltar pra casa, morador tem casa que vira palco de guerra, morador perde familiar no meio da guerra e não satisfeitos, morador tem que fazer o serviço do estado em retirar corpos… — Maria Carolina (@cbrxmc) October 29, 2025





Outra pessoa relatou que há pessoas entregando corpos em carros populares nos hospitais:

e não acabou um grupo de moradores do complexo da penha chegou no getúlio vargas agora há pouco levando corpos numa kombi pic.twitter.com/TqY2R4EJOs— mayara (@bichoderio) October 29, 2025





Um dos moradores disse que uma das cenas mais inacreditáveis que viu nos últimos tempos são os corpos nas vias e os moradores indo em busca de outros em uma região de mata:

45 corpos no meio de uma via principal, e ainda tem mais na mata... Caralho que loucura isso, uma das cenas mais bizarras q eu já vi — Mr. Lonely (@veloso_yago) October 29, 2025







