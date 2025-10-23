Metrô / CPTM Viagem inaugural em 1974.

Três milhões de pessoas passam pelo metrô da cidade de São Paulo todos os dias. Vão para o trabalho, para casa, escola, rodoviária, para um parque. O transporte subterrâneo é parte do dia-a-dia e da identidade do paulistano.

Quando uma linha ou uma estação para, a vida de muita gente para também.

Mas você já se perguntou como é viver sem o metrô? Como os nossos avós atravessaram a cidade sem essa ajudinha?

Metrô começou a ser planejado em 1966

Nos anos 50, São Paulo crescia tanto que ultrapassou a cidade do Rio de Janeiro, na época capital, como a cidade mais populosa do Brasil.

Logo, as linhas de bondes que cortavam as ruas paulistanas já não eram suficientes para dar conta de tanta gente.

Os primeiros esboços de uma linha de metrô começaram em 1966. Em 1968 a ideia foi para frente, com a criação da Companhia do Metropolitano de São Paulo.

E seis anos depois, a cidade ganhava a linha Norte-Sul (linha 1 - Azul), entre Jabaquara e Vila Mariana, a pioneira.

Com apenas 7 estações iniciais, foi se expandindo até chegar na Sé, com a construção da maior estação da malha.

No final da decada, veio a linha Leste-Oeste (atual Vermelha), entre a Sé e o Brás, que aos poucos foi crescendo até se tornar a maior linha de metrô da capital, transportando atualmente mais de 1 milhão de pessoas por dia.

Bilhete único



A linha 2 - Verde (na época linha Paulista) só saiu do papel em 1990, entre o Paraíso e Trianon-Masp, na regiao central. E só em 1998 chegou à Vila Madalena.

Nos anos 2000 houve uma expansão para o Sul da cidade, com a linha 5 - Lilás, entre o Capão Redondo e a estação Largo Treze. Em 2005, passou a circular o bilhete único, integrando trens, ônibus e metrô.



Já na década de 2010, veio a linha 4 - Amarela, entãoapenas entre a estação Paulista e Faria Lima. Foi construída pelo governo paulista, mas passou a ser operada pela concessionária ViaQuatro.

A linha 15 - Prata, com as estações Vila Prudente e Oratório, saiu do papel em 2014.



A numeração

Metrô de São Paulo / CPTM Mapa do Metrô de São Paulo em 2025



Para quem vem de fora, a ordem da numeração das linhas é um pouco estranha. Mas calma que o iG explica.

As linhas de 1 a 5 são a linhas originais. Como o sistema é integrado em várias estações com a malha de trens, as linhas de 7 a 13 são da CPTM (trens urbanos).

A linha 15 - Prata é do metrô também, mas utiliza o sistema de monotrilho, assim como a linha 17 - Ouro, que está em construção.

Já a linha 6 - Laranja é do metrô e ainda está sendo implantada, enquanto as linhas 14 e 16 estão na fase de projeto.

Hoje são 91 estações em 6 linhas, e outras em desenvolvimento.

Daqui a 49 anos, serão 100 anos de metrô em São Paulo.

Será que até lá teremos uma cidade mais conectada e dinâmica?