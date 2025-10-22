Reprodução/CCR Sorocabana Praça física desativada na Raposo Tavares

O governo de São Paulo decidiu suspender a implantação do sistema de pedágios “ free flow ” em 12 rodovias estaduais que estavam na lista para receber a tecnologia. O modelo continuará funcionando apenas na Rodovia Rio-Santos (SP-055), entre Bertioga e São Sebastião, sob concessão da Ecovias do Litoral Norte.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) informou ao iG, a mudança é parte da política tarifária.

"As revisões nos pórticos de cobrança das rodovias concedidas seguem critérios técnicos definidos pela Artesp, com o objetivo de garantir a justiça tarifária e atender à política pública do Governo de São Paulo de não cobrar tarifa de quem trafega apenas dentro do próprio município" .

O sistema permite o pagamento automático sem a necessidade de praças físicas.

''As decisões sobre o número e a localização dos pórticos seguem critérios técnicos da Artesp e diálogo permanente com prefeituras e a sociedade civil, assegurando transparência e equilíbrio entre eficiência operacional, com justiça tarifária para motoristas".