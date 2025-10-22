Reprodução/Youtube Ciro Gomes em evento de filiação ao PSDB

O político e ex-Ministro Ciro Gomes se filiou ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em um evento promovido pelo partido nesta quarta-feira (22), em Fortaleza. A ideia é que ele concorra às eleições para governador do Ceará pelo partido em 2026, um nome forte para disputa contra o atual mandatário, Elmano de Freitas (PT).

Ciro se desfiliou do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na última sexta (17), sigla da qual fez parte por 10 anos, inclusive nas disputas presidenciais de 2018 e 2022.

Retorno ao PSDB

O político já foi filiado ao PSDB anteriormente, entre 1990 e 1997. Foi pelo partido que ele se elegeu governador do Ceará em 1990, antes de se tornar ministro da Fazenda durante a presidência de Itamar Franco.

Agora, 28 anos depois, Ciro volta à sigla com foco no estado em que fez sua base política, para uma nova disputa ao governo do Ceará. Segundo analistas políticos do Poder 360, sua decisão de se desligar do PDT foi motivada por do apoio do partido à reeleição do petista Elmano de Freitas como governador cearense em 2026.

Em sua carreira política, Ciro Gomes já se filiou a sete partidos diferentes: PDS (1982–1983), PMDB (1983–1990), PSDB (1990–1997), PPS (1997–2005), PSB (2005–2013), PROS, (2013–2015) e PDT (2015–2025). Seu retorno ao PSDB em 2025 se configura como a oitava filiação.





Aproximação da oposição

Ao contrário do PDT, Ciro tem se aproximado da oposição do governo Lula desde o ano passado. Neste ano, o político já apoiou candidaturas de políticos do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No evento em que se filiou ao PSDB, grandes nomes da oposição, como o deputado federal André Fernandes (PL-CE) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União), estiveram presentes.

