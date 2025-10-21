Reprodução/Twitter - arquivo Falha na linha causa atraso nos trens

Uma falha no sistema de sinalização provoca lentidão nos trens da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo na manhã desta terça-feira (21). Os problemas são relatados desde as primeiras horas do dia por passageiros.

Segundo a CPTM, concessionária de trens urbanos de São Paulo, as composições circulam com velocidade reduzida e tempo maior de parada entre as estações Luz e Vila Sônia e Prof.ª Elisabeth Tenreiro.

Problemas no transporte

A ViaQuatro, que administra a linha, também relatou sobre o tempo maior de parada entre as estações. Nas redes sociais, passageiros relatam que nenhum trem é visto nas estações, o que tem causado lotação das plataformas.

As concessionárias informaram que, por segurança, as transferências entre a Linha 4-Amarela e outras linhas do sistema metroferroviário estão temporariamente fechadas nas estações Paulista–Pernambucanas, República, Luz e Pinheiros.





A operação PAESE, com ônibus de apoio, foi acionada para atender os passageiros afetados pelo problema. Ainda não há previsão de normalização da circulação.

Equipes de manutenção estão trabalhando para normalizar o serviço, informou a ViaQuatro. As demais linhas de metrô e de trens de São Paulo seguem em operação normal nesta terça.