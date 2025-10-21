Metrô de São Paulo Mapa da futura linha 19 - Celeste

Mensagens falsas sobre supostas desapropriações de imóveis na área prevista para a construção da Linha 19-Celeste do Metrô de São Paulo têm circulado entre moradores da zona norte da capital e de Guarulhos. O Metrô emitiu um comunicado oficial desmentindo as informações e orientando a população a não fornecer dados pessoais ou permitir visitas de pessoas que se identifiquem como representantes da companhia sem comprovação.

De acordo com a empresa, nenhum processo de desapropriação foi iniciado até o momento. As notificações que têm circulado por aplicativos de mensagens e redes sociais não têm qualquer relação com o Metrô. O órgão explica que a definição dos imóveis que serão desapropriados ocorre apenas após a publicação do Decreto de Utilidade Pública (DUP) no Diário Oficial do Estado, ato que ainda não foi realizado.

O Metrô reforça que todo contato oficial com moradores ou proprietários é feito diretamente por equipes identificadas, após o decreto, e nunca por mensagens informais. Os agentes designados apresentam documentação oficial e orientam os cidadãos sobre os próximos passos do processo, que inclui avaliação técnica e indenização prevista em lei.

A companhia também recomenda que, diante de qualquer dúvida, os moradores procurem os canais oficiais de atendimento: site, redes sociais verificadas e o telefone da Ouvidoria, antes de compartilhar ou acreditar em comunicados que prometem indenizações ou solicitam dados bancários.

O que se sabe sobre a futura Linha 19-Celeste

Com cerca de 17 quilômetros de extensão, a Linha 19-Celeste vai ligar a Estação Anhangabaú, no centro de São Paulo, até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, passando por bairros como Pari, Vila Maria e Jardim Japão. O projeto deve beneficiar mais de 600 mil passageiros por dia e promete encurtar o trajeto entre o centro e o aeroporto para cerca de 30 minutos, além de fazer ligações com as linhas 1 - Azul, 2 - Verde e 3 - Vermelha.

O empreendimento ainda está em fase de estudos e licenciamento ambiental. A publicação do Decreto de Utilidade Pública, que definirá oficialmente as áreas a serem desapropriadas, é uma das próximas etapas no cronograma da construção da linha.