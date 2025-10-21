Reprodução - Montagem: Polícia Civil//Portal Onlines de Paraíso Polícia Civil prende homem que ameaçava ex-namorada através de mensagens via PIX em Paraíso do Tocantins

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante neste domingo (19) em Paraíso do Tocantins (TO) após a meaçar a ex-namorada por meio de transferências via Pix. A prisão foi confirmada em nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-TO).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito enviava pequenos valores à vítima - de 1, 4 ou 6 centavos - e escrevia mensagens de ameaça no campo de observações.

"A gente vai se ver em breve, estou só organizando umas coisas. Vamos juntinhos pro inferno, meu amor. Aproveita seus últimos dias", escreveu em uma das mensagens (veja as outras mais abaixo).

A mulher, de 20 anos, procurou a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil para denunciar que o ex continuava a procurá-la mesmo após o fim do relacionamento. Ela já tinha uma medida protetiva contra ele, e havia bloqueado o suspeito em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens.

Enquanto a vítima registrava o boletim de ocorrência, o homem enviou sete transferências Pix em um intervalo de apenas dez minutos. Todas tinham mensagens ameaçadoras.

"Que vida você tem? Sua vida é minha, sua desgraçada. Eu disse que a gente ia ficar junto pra sempre e a gente vai [...]", escreveu em uma das transferências, divulgadas pelo Portal Onlines de Paraíso.

Em outra transferência, ele afirmou: "Já tem dias que tô planejando e te monitorando. Vejo tudo que você faz, você vai sofrer tanto, chorar e implorar tanto, tu não tem noção não."

"Pode mudar de cidade, ir pra casa [trecho censurado], vou atrás de você. Você vai pagar por tudo, amor, sua desgraçada. Aproveita essa merda de vida", escreveu em outra mensagem, que acompanhava um Pix de 3 centavos.

Prisão em flagrante

A Polícia Civil considerou o caso uma situação de flagrante e enviou uma equipe até o setor Pouso Alegre, onde o suspeito mora. Ele foi detido e levado à unidade penal de Paraíso do Tocantins, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

O delegado responsável pelo caso, José Lucas Melo, destacou a ação rápida da polícia.





"A pronta intervenção da equipe interrompeu um ciclo de violência psicológica que poderia ter evoluído para violência física. É muito importante que vítimas desse tipo de intimidação procurem a Polícia Civil e denunciem as situações, para evitar o agravamento das ameaças e outros tipos de crime", afirmou.