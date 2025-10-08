Neste mês de outubro, milhares de pessoas peregrinam até o santuário de Aparecida (SP), e por onde passam, movimentam a economia local. Entretanto, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo ( Procon-SP) emitiu uma nota alertando quem faz o caminho da fé. Fiscais do órgão de defesa do consumidor encontraram uma série de produtos vencidos em estabelecimentos ao longo da Rota de Peregrinação Paulista.

Apenas na primeira metade de outubro do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 37 mil romeiros a pé, e outros tantos em caravanas e veículos. Esse volume de pessoas que se deslocam pelas cidades do Vale do Paraíba aumenta a demanda por alimentos nas lojas locais, por isso, o Procon-SP orienta os consumidores a verificar alguns pontos antes de comprar.

Atenção ao consumir

Data de validade: Uma simples checagem na data de validade do produto pode prevenir de intoxicações ou outros problemas. Evite também produtos próximos da data de vencimento.

Higiene do local: A organização e limpeza do estabelecimento dizem muito sobre a qualidade dos produtos vendidos e a preocupação com o cliente. Procure sempre lojas e restaurantes arrumados e limpos.

Embalagem: Outro ponto fundamental na escolha do produto, uma embalagem danificada ou aberta, mesmo que pouco, pode trazer grandes estragos em alimentos.

Produtos refrigerados: Em caso de alimentos frios, sempre verifique se há poças ou goteiras perto da geladeira em que ele está armazenado, isso pode denunciar que o produto não está guardado na temperatura ideal.

Onde reclamar

Em caso de compra de um produto estragado, a orientação do Procon-SP é que o cliente exerça seu direito de reclamação. O Código de Defesa do Consumidor garante que o consumidor pode exigir a substituição do produto ou o reembolso integral da quantia paga. Por isso, é fundamental exigir a nota fiscal ou recibo e evitar estabelecimentos informais.

O canal de denúncias no estado de São Paulo é: https://consumidor2.procon.sp. gov.br, no site também é possível consultar empresas que já receberam reclamações.

Ao apresentar sintomas de intoxicação alimentar, como náuseas, vômito e dores abdominais, procure uma unidade de saúde imediatamente.