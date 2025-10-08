Um engavetamento com quatro carros causou um c ongestionamento de 12 km na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, nesta quarta-feira (8).
O acidente aconteceu na altura do km 12 e deixou a faixa da esquerda bloqueada, o que contribui para a lentidão no fluxo. O congestionamento já alcança o km 24, na região de Guarulhos.
Equipes da concessionária Ecovias estão no local para atender a ocorrência.
Acidente
O Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para obter mais informações sobre vítimas e aguarda retorno.