Reprodução/ Motiva-CCR Os pontos de orientação funcionarão do dia 6 ao dia 12 de outubro

As tendas de orientação instaladas ao longo da Via Dutra e da Rota da Luz receberam cerca de 970 romeiros no primeiro dia de funcionamento, nesta segunda-feira (6).

Ao todo, são 23 pontos de apoio distribuídos em pontos estratégicos da rodovia, contemplando o trecho entre Arujá e Resende (RJ), na Via Dutra, e entre Pindamonhangaba e Aparecida (SP), na Rota da Luz.

A ação tem como objetivo garantir mais segurança, informação e acolhimento aos romeiros que seguem rumo ao Santuário Nacional de Aparecida (SP).

Os postos de atendimento funcionarão 24 horas por dia, ao longo de sete dias consecutivos.

Os atendimentos tiveram início nesta segunda-feira (6) e seguirão até o dia 12 de outubro, dia de maior movimento no Santuário, oferecendo água, banheiros, áreas de descanso, totens para recarga de celular e kits de segurança, que incluem coletes e adesivos refletivos.

As equipes presentes também repassam orientações sobre segurança no trânsito e cuidados com a saúde durante a caminhada.

A iniciativa integra o Projeto Romaria Segura 2025, desenvolvido em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), dioceses e entidades religiosas.









Novo ponto de orientação

Segundo a Motiva-CCR, uma nova tenda será montada no Km 99, sentido São Paulo, oferecendo atendimento nos dias 10 e 11 de outubro, das 8h às 12h e das 13h às 18h30.

Além de fornecer apoio e orientação aos romeiros, o local contará com massagem gratuita para os participantes.

Dicas e orientações

De acordo com a Motiva-CCR, as equipes da concessionária e os promotores que atuam nas tendas foram treinados para orientar romeiros e ciclistas. Entre as principais recomendações, estão:

Percorrer sempre no sentido contrário ao fluxo de veículos (contrafluxo), evitando caminhar “na direção do carro”

Utilizar passarelas para atravessia, jamais cruzar faixas de rolamento fora de locais apropriados.

Vestir roupas claras e confortáveis, boné, proteção solar e hidratação constante, especialmente nos trechos mais extensos.

Evitar caminhar durante a noite. Se não for possível, utilize roupas claras e itens refletivos. A Motiva-CCR distribui cerca de 20 mil coletes e mais de 60 mil fitas refletivas.

Manter-se hidratado e fazer pausas, aproveitando os pontos de orientação para apoio, esclarecimento de dúvidas e obtenção de kits de segurança.

Respeitar as orientações da equipe nas tendas, que podem indicar rotas seguras, pontos de travessia ou encaminhamento via Rota da Luz, quando apropriado.

Orientações para motoristas

A concessionária também está promovendo ações voltadas aos motoristas em postos de serviço e praças de pedágio, reforçando medidas de segurança, como:

Reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao trafegar;

Observar com cuidado entradas e saídas da rodovia, incluindo acessos a postos de serviço e vias locais;

Ter cautela ao realizar ultrapassagens, mesmo em trechos permitidos;

Estacionar veículos de apoio apenas em postos de serviço ou áreas afastadas da pista, evitando parar no acostamento;

Não acompanhar romeiros em deslocamento a pé;

Revisar o veículo regularmente para garantir segurança.

Mapa das tendas e outras informações

O mapa completo com a localização das tendas, orientações detalhadas de segurança, além das informações sobre a Rota da Luz, estão disponíveis na página do Projeto Romaria Segura 2025, no portal da Motiva-CCR.