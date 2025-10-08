Antonio Augusto / STF Julgamento foi iniciado na semana passada, quando o STF ouviu as comunidades afetadas e entidades interessadas

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (8) o julgamento que discute a validade de uma lei que pretende destinar parte do Parque Nacional do Jamanxim, no Pará, ao projeto de construção de uma ferrovia (Ferrogrão), que ligará o estado do Pará ao Mato Grosso para escoar grãos e outras commodities agrícolas.

O julgamento chama a atenção porque ele acontece às vésperas da COP30, a 30ª conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025 em Belém, no Pará.

Além do impacto socioambiental, a construção da ferrovia (EF 170) de 933 quilômetros de extensão, ligando os municípios de Itaituba/Miritituba (PA) a Sinop (MT), afetará comunidades indígenas que vivem na região, incluindo povos isolados.

A sessão plenária desta quarta será aberta já com os votos do relator, ministro Alexandre de Moraes, e dos demais ministros.

A Lei

A Lei 13.452/2017, originada do projeto de conversão da Medida Provisória (MP) 758/2016, excluiu cerca de 862 hectares do parque e os destinou aos leitos e às faixas de domínio da Ferrogrão (EF-170) e da BR-163.

A medida foi contestada pelo PSOL, que ingressou no STF com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6553).

Para o advogado Raphael Sodré Cittadino do PSOL, a norma afeta uma área ambiental protegida, onde há espécies endêmicas, e as comunidades indígenas que vivem na região, incluindo povos isolados.

Já o advogado da União Antônio Marinho da Rocha Neto afirmou que, em um primeiro momento, a Advocacia-Geral da União (AGU) havia se manifestado pela validade da norma. Contudo, passou a se manifestar pela inconstitucionalidade da lei após estudo técnico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) demonstrar a supressão de parte da área de proteção integral do parque nacional sem medida compensatória ambiental.

Ele destacou, no entanto, que a União não se opõe ao projeto, desde que se cumpram as medidas socioambientais.

Além dos dois advogados, também foram ouvidos na semana passada, representantes de entidades interessadas no processo: Instituto Sócio-Ambiental Flora Nativa (Isaf), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Instituto Kabu, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Estado de Mato Grosso e Instituto Socioambiental (ISA).

Histórico

Em 2021, o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu a lei. Posteriormente, remeteu o processo ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios (Cesal) da Corte e autorizou a retomada dos estudos e dos processos administrativos relacionados à estrada de ferro.

Não houve acordo. Porém, em agosto de 2023, o Cesal apresentou relatório de sugestões que incluiu compensações ambientais e a oitiva qualificada das comunidades indígenas.

Considerando os avanços concretizados após o início dos diálogos e as propostas consensualizadas pelos envolvidos, o relator determinou a suspensão da ação por seis meses para a conclusão das atualizações e dos estudos sugeridos. O prazo foi estendido por mais 90 dias.

(*) Com informações do STF








