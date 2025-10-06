Gabriel Barros/Portal iG Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na coletiva.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu nesta segunda-feira (6) que até a chegada da alta temporada de turismo no estado, a crise de intoxicações por metanol será mitigada. Apesar de demonstrar preocupação, ele garantiu que tomará medidas enérgicas para fiscalizar o comércio de bebidas.



"É claro que existe preocupação, por isso vamos tomar medidas enérgicas para dissipar o problema, para que na alta temporada, a gente possa garantir a segurança para o nosso cidadão. Por isso a questão da segurança, do selo de qualidade para bares e restaurantes", disse o governador ao Portal iG, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Saiba mais: SP confirma 2ª morte por metanol; fiscalizações somam 41 prisões



Ele também prometeu qualificar, com treinamentos, comerciantes e agentes de fiscalização até a chegada do verão.

Portas fechadas

Até o momento, 9 estabelecimentos tiveram a licença de funcionamento cassada, segundo a Agência SP. O governador também frisou que o combate ao comércio de bebidas adulteradas também será intensificado.

“A gente não vai tolerar esse comércio ilegal. O comerciante que assume o risco de comprar algo sem a nota fiscal, disponibilizando aquilo ao cidadão, está sendo irresponsável. Ele está ajudando o crime de falsificação. Quem não conseguir comprovar de onde a sua bebida tá vindo vai ter a sua inscrição estadual fechada. O comércio sabe exatamente qual é o preço de uma bebida verdadeira e qual o preço da falsificada” afirmou.

Na última semana, 20 pessoas foram presas suspeitas de atuar na adulteração de bebidas, a polícia realizou 60 operações em bares e 11 estabelecimentos comerciais foram temporariamente embargados até que se concluam as investigações. Mais de 100 mil insumos para a produção fraudulenta foram apreendidos.

O governo instalou um gabinete de crise para tratar dos casos de intoxicação no Estado. A coletiva contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de secretários das pastas de saúde, segurança pública, justiça e cidadania, desenvolvimento econômico, fazenda, planejamento e associações do setor de bebidas.

Ao longo da entrevista, o governo apresentou um balanço com o número de casos e resultados das ações de combate à produção ilegal de bebidas. Até então são 192 casos, 14 confirmados e 178 em investigação, com duas mortes causadas por intoxicação por metanol e outros sete óbitos em análise.

Outra frente de combate será contra a produção de insumos que alimentam esse mercado, como gráficas que falsificam rótulos, tampas e lacres para as garrafas. O gabinete de crise indicou que “quem recebe a encomenda de um rótulo, sabe que está produzindo para falsificação” e prometeu desarticular empresas que colaboram com esse tipo de crime.

Trabalho conjunto

Além disso, foi anunciada a criação de um convênio com entidades e associações do mercado para realizar treinamentos de agentes fiscais, empresários e funcionários em identificar bebidas falsificadas e evitar a compra de distribuidoras ilegais. E também a abertura de um canal de contato com o governo para que produtos suspeitos sejam entregues às autoridades, que entrarão com um pedido na justiça para destruir as falsificações.