Reprodução/PRF Dois cachorros e um gato foram resgatados pela PRF

Por volta das 13h50 desta quinta-feira (6), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um motorista por maus-tratos a animais no km 95 da Rodovia Presidente Dutra, administrada pela concessionária Motiva-CCR, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo.

Dois cães e um gato foram encontrados trancados dentro de um veículo estacionado no pátio de um restaurante, sob temperatura ambiente de aproximadamente 37 °C.

Durante ronda de rotina, os policiais identificaram o carro com os vidros totalmente fechados e perceberam que os animais apresentavam sinais de estresse pelo calor.

Após tentativas frustradas de abrir o veículo, os agentes iniciaram a busca pelo responsável, que foi localizado dentro do restaurante.

Reprodução Os cachorros foram salvos

Os animais foram retirados do automóvel e receberam os primeiros cuidados. Em seguida, a equipe da PRF verificou a documentação do condutor e constatou que ele estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa, o que o tornava legalmente impedido de dirigir.

O homem foi detido e levado à Delegacia de Polícia Civil de Pindamonhangaba, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Os animais ficaram sob acolhimento seguro.

A Polícia Rodoviária Federal informou que mantém atuação permanente na proteção da vida — humana e animal — e no cumprimento das leis de trânsito e de bem-estar animal.





Punições previstas na lei

O caso se enquadra no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê punição para quem pratica maus-tratos, fere ou mutila animais domésticos ou silvestres.

Desde a alteração introduzida pela Lei nº 14.064/2020, quando o crime envolve cães ou gatos, a pena varia de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.