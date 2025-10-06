Reprodução/PCSP Polícia de SP prendeu Felipe Avelino de Souza, conhecido como Mascherano, nesta segunda (6)

O quinto suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi preso nesta segunda-feira (6).

Ruy Ferraz Fontes foi assassinado no dia 15 de setembro, em uma emboscada, em Praia Grande (SP), onde atuava como secretário municipal de Administração.

Saiba mais: Imagens mostram a cronologia da execução de Ruy Ferraz Fontes

Segundo as autoridades, o suspeito preso nesta segunda-feira (6) é Felipe Avelino de Souza, conhecido como Mascherano, membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), que comandava o crime organizado na região do ABC Paulista.



De acordo com a polícia, ele foi condenado a 4 anos de prisão por tráfico de drogas em 2014. Cumpriu dois anos e dois meses e foi liberado pela Justiça.

No ano de 2017, ele voltou a ser condenado a seis anos e dois meses de prisão por roubo qualificado e corrupção de menores e progrediu para o regime aberto em 2023.



Digitais



Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, as digitais de Mascherano foram encontradas no Jeep Renegade que deu apoio aos executores do crime.



"Sinais digitais e exames periciais apontaram, colocaram ele na cena do crime, o veículo com base nas investigações foi utilizado por alguns criminosos (...) algo que me parece para dar cobertura para aqueles indivíduos que eram realmente os atiradores", disse Derrite, que divulgou a prisão do quinto suspeito em uma rede social.



Ele ressaltou que a prisão aconteceu "após um intenso trabalho de inteligência em campo".



Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou ao Portal iG que a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu o quinto suspeito do crime na região de Cotia, na Grande São Paulo.

Investigações

"As apurações seguem em andamento para localizar os demais envolvidos no crime", declarou a SSP/SP.







Dois investigados - Flávio Henrique Ferreira de Souza e Luiz Antonio Rodrigues de Miranda - continuam foragidos.



Outro homem procurado por envolvimento no homicídio, Umberto Alberto Gomes, foi morto em confronto com policiais civis de São Paulo e do Paraná, em São José dos Pinhais.



Além de Mascherano, já foram capturados Dahesly Oliveira Pires, Luiz Henrique Santos Batista (Fofão), Rafael Marcell Dias Simões (Jaguar) e Willian Silva Marques.

