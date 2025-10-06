Divulgação / Unesp Entrada da Unesp de Bauru

A Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) encerra às 23h59 desta quarta-feira (8) o prazo de inscrições para o vestibular de 2026.

Ao todo, são 5.867 vagas distribuídas em 136 cursos de graduação em 24 cidades do estado de São Paulo.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do exame. O Manual do Candidato, com todas as orientações, está disponível nos sites da Vunesp e da Unesp.

A taxa de inscrição é de R$ 210. Estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista podem pagar R$ 52,50.

Provas

A seleção será realizada em duas fases: a primeira no dia 2 de novembro e a segunda nos dias 7 e 8 de dezembro, em 35 cidades, incluindo 31 municípios paulistas e as capitais Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Desde o Vestibular 2020, a Unesp utiliza questões interdisciplinares, que correspondem atualmente a cerca de 20% das questões da primeira fase, e o número de perguntas neste formato será ampliado em 2026.

Vagas

O sistema de reserva de vagas da universidade destina 50% das vagas de cada curso a alunos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública, sendo 35% destas para candidatos que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas.

O modelo inclui ainda as 934 vagas do Vestibular Seriado Paulista (Provão Paulista), destinadas exclusivamente a alunos da rede pública.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: Araçatuba (112), Araraquara (678), Assis (309), Bauru (899), Botucatu (478), Dracena (62), Franca (328), Guaratinguetá (243), Ilha Solteira (234), Itapeva (58), Jaboticabal (224), Marília (351), Ourinhos (46), Presidente Prudente (461), Registro (56), Rio Claro (373), Rosana (50), São João da Boa Vista (62), São José do Rio Preto (344), São José dos Campos (96), São Paulo (185), São Vicente (64), Sorocaba (64) e Tupã (90).





Vestibular Unesp 2026

