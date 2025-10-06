Reprodução/Divulgação/Governo de São Paulo São Paulo tem oscilações no tempo nesta semana

A semana começa ensolarada e quente, mas a passagem de uma frente fria vai provocar uma mudança no tempo, trazendo frio intenso e chuva para várias regiões de São Paulo. O calor típico da primavera e as oscilações climáticas vão marcar a semana.

Esta segunda-feira (6) pode ser um dos dias mais quentes do ano no estado. A combinação de sol forte, ventos quentes e a pressão gerada pela aproximação de uma nova frente fria deve elevar significativamente as temperaturas em todas as regiões paulistas.

Algumas cidades do centro-oeste e norte do estado poderão registrar temperaturas entre 37 °C e 40 °C. O litoral paulista também ficará bastante quente, com previsão de calor de até 35 °C.









Recorde

O forte aumento das temperaturas nesta segunda-feira pode levar São Paulo a bater um novo recorde de calor em 2025. O atual é de 34,8 °C, registrado em 2 de março, segundo medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na terça-feira (7), uma frente fria avança sobre o estado, provocando pancadas de chuva e queda nas temperaturas em todas as regiões. A chuva mais volumosa deve ocorrer nos extremos sul e no litoral paulista.

Nas demais áreas do interior, embora a chuva não seja tão abrangente, há previsão de precipitação em praticamente todas as regiões. No entanto, ela não será persistente nem suficiente para reverter o quadro de seca observado em muitas localidades.

A quarta-feira (8) será marcada por chuva isolada em diversos pontos do centro, norte e oeste do estado. Já o sul e o leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo e o litoral, terão predomínio de céu nublado e chuva mais consistente até sexta-feira. A precipitação pode ocorrer moderadamente.

No leste e sul do estado, incluindo a Grande São Paulo, os vales do Paraíba e do Ribeira, além do litoral, a presença de uma massa de ar frio de origem polar, combinada com o excesso de nebulosidade e chuvas persistentes, manterá as temperaturas baixas ao longo da semana, a partir de terça-feira. Na capital, entre os dias 7 e 10 de outubro, os termômetros não devem passar dos 22 °C.