Reprodução/ Agência SP Fiscalização de bebidas alcoólicas

A força-tarefa do governo de São Paulo que atua no combate aos casos de intoxicação por metanol apreendeu, nesta quinta-feira (2), 50 caixas de bebidas transportadas em um caminhão em Diadema (SP).

A ação, conduzida pela Polícia Civil, fez parte de uma operação direcionada ao combate da comercialização de bebidas falsificadas.

Os agentes realizavam a fiscalização em um comércio quando o caminhão chegou para descarregar a mercadoria. Durante a inspeção, os policiais desconfiaram de parte da carga.

Foram encontradas 1,2 mil garrafas de cerveja preenchidas com um líquido parecido com cachaça, além de rótulos inadequados, possivelmente adulterados.

A nota fiscal indicava que a carga era de uma distribuidora em São Bernardo do Campo (SP) e, ao realizar diligências no local, os policiais identificaram que havia maquinário, reservatórios, tonéis, botijões de gás, lenha e destiladoras no terreno.

Diante das suspeitas, as garrafas de bebida e o veículo usado para a entrega foram apreendidos. O material foi encaminhado para a perícia.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Diadema como crime contra as relações de consumo. Um homem de 50 anos é investigado.

















Gabinete de crise e fiscalizações

Devido às mobilizações nas investigações e medidas de precaução após os casos de contaminação por metanol relacionados a bebidas falsificadas, um gabinete de crise foi implementado pelo governo de São Paulo, na terça-feira (30).

No total, ao longo desta semana, as operações resultaram na apreensão de mais de mil garrafas para análise.

Durante a quinta-feira (2), 1,8 mil lacres falsos foram apreendidos na capital, além disso, 162 garrafas de uísque e rótulos falsificados foram recolhidas em Dobrada (SP).

Também foram localizadas 17,7 mil unidades em uma fábrica clandestina em Americana (SP) na terça-feira (30).

Já em Barueri (SP), na quarta-feira (1°), um lote de 128 mil garrafas foi lacrado por falta de documentação.

Somente em 2024, mais de 50 mil garrafas já haviam sido recolhidas pela polícia em ações de combate à falsificação de bebidas alcoólicas.

Em uma das interdições desta quinta-feira (2), em M’Boi Mirim (SP), foram apreendidas seis caixas (60 garrafas) de vodka do mesmo lote encontrado na distribuidora de Barueri na quarta (1°).

O local também apresentava irregularidades: caixas abertas, erros de rotulagem, além de condições precárias de higiene, com a presença de roedores, baratas, alimentos e água de coco vencidos, além de carne armazenada sem controle de temperatura.

Medidas do governo de SP

O governo de São Paulo anunciou um conjunto de medidas para enfrentar os casos de intoxicação por metanol.

Entre as ações previstas, estão: a interdição cautelar de estabelecimentos, disponibilização de mecanismos rápidos de denúncia, estruturação de atendimento em toda a rede de saúde e a intensificação das investigações conduzidas pela Polícia Civil em parceria com a Secretaria da Fazenda.