Reprodução/Pixabay A origem das bebidas contaminadas ainda não foi descoberta

A descoberta de casos entre confirmados e suspeitos de mortes por intoxicação de metanol presente em bebidas alcoólicas acende um alerta na população sobre o consumo, principalmente com a chegada do final de semana.

Nesta quinta-feira (02), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou a recomendação de evitar o consumo de bebidas destiladas sem conhecimento da origem da fabricação. A pasta também anunciou um conjunto de ações estratégicas para enfrentar os casos.

Recomendações

O Ministério da Saúde aconselha que a população evite destilados de origem desconhecida, especialmente os líquidos incolores, cuja procedência não possa ser confirmada.

"É essencial saber de onde ela vem. Se estiver em um bar, não aceite bebidas de desconhecidos e tente verificar a procedência. Isso é ainda mais importante neste momento" , afirmou Padilha.

Outras recomendações defendidas por especialistas é desconfiar de preços muito baixos e observar o estado da embalagem.

A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e a óbito. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas, além de produtos como combustíveis, solventes e líquidos de limpeza.

Como identificar o metanol?

Reprodução/Procon SC O Metanol é altamente tóxico





O governo explica que o metanol só pode ser descoberto com exames clínicos. O componente não tem cheiro ou gosto desagradável, se misturando de forma imperceptível na bebida.

Não é possível descobrir se a bebida está contaminada sem uma análise laboratorial. Como ainda não foi descoberta a origem das contaminações e quantas bebidas estão envolvidas, a recomendação do ministério da Saúde é evitar beber os destilados.

Os alcoólicos fermentados, como cerveja e vinho, que não passam por destilação, têm riscos mínimos de contaminação, mas não estão descartados até o momento. Produtos clandestinos podem conter doses elevadas de metanol.

Sintomas

Os principais sintomas da intoxicação por metanol podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Neste momento em que há uma alta nas notificações, a pasta da saúde recomenda redobrar a atenção para sintomas que se assemelham aos de uma ressaca comum, como dor abdominal, visão adulterada, confusão mental e náusea.

O paciente que apresentar os sinais deve procurar atendimento médico, informando que consumiu bebida alcoólica e em qual contexto.

Casos notificados

Até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) recebeu notificações de 59 casos de intoxicação por metanol. Do total, 53 ocorreram em São Paulo, com 11 confirmados e 42 ainda em investigação.





Outros cinco casos estão em apuração em Pernambuco e um no Distrito Federal. Há um óbito confirmado e outras sete mortes em investigação. O governo de São Paulo interditou nove estabelecimentos apenas na quinta, além de apreender mais de mil garrafas de bebidas alcoólicas destiladas durante as investigações.

O Ministério da Saúde anunciou que montou um estoque estratégico em hospitais universitários federais e serviços do SUS com 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico, utilizados para o tratamento. Além disso, está em andamento a compra emergencial de mais 150 mil ampolas para garantir a reposição e distribuição do produto conforme a necessidade de estados e municípios.