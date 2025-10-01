Zetong Li/Unsplash Subiu para 25 os casos suspeitos de intoxicação por metanol em São Paulo

A Grande São Paulo tem mais um caso suspeito de morte por contaminação de metanol em bebidas alcoólicas.

Trata-se de um homem de 49 anos que morreu em casa, em São Bernardo do Campo, no bairro de Rudge Ramos, nesta terça-feira (30).



O novo óbito, que se soma às outras cinco mortes no estado de São Paulo, está sendo investigado pela Secretaria Municipal de Saúde e ainda não foi notificado oficialmente às autoridades de saúde do estado.



A Prefeitura de São Bernardo afirmou que recebeu 13 notificações de suspeita de contaminação por metanol. Dessas, uma já foi confirmada e nove pacientes estão sendo atendidos em hospitais públicos e privados da cidade.



As vítimas, que têm entre 26 e 55 anos, consumiram bebidas adulteradas com metanol no município.



A polícia está investigando e, j untamente com a Vigilância Sanitária do Estado, intensificou a fiscalização em bares e adegas.

Balanço no estado



Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde divulgados nesta quarta-feira (1), subiu para 25 os casos suspeitos de intoxicação por metanol em São Paulo.



A pasta diz que 18 deles estão em investigação e 7 já foram confirmados como intoxicação por metanol.



Sem considerar essa morte ainda não notificada em São Bernardo, o estado continua contabilizando cinco óbitos por suspeita de intoxicação por metanol.



Quatro casos ainda são suspeitos (3 na capital e 1 em SBC) e uma confirmada (na capital).



Diante da situação, o governo estadual montou um gabinete de crise e determinou a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde foram identificados casos de consumo de bebidas adulteradas.



Saiba mais: SP cria gabinete de crise para investigar intoxicação por metanol

O metanol virou o coringa dos falsificadores de bebidas alcoólicas e também de combustíveis pela sua similaridade química com o etanol. É uma substância acessível e com custo de produção mais barato que o etanol.







Por isso, criminosos misturam metanol a bebidas alcoólicas, principalmente destiladas, como gin e vodca, adulterando o conteúdo para depois comercializar o produto.



O problema é que o metanol não é metablizado pelo organismo humano e seu consumo pode ser fatal. Seus compostos altamente tóxicos atacam o sistema nervoso central e o nervo óptico, podendo causar náusea, tontura, convulsões, cegueira e até a morte.

