O Esporte Clube Pinheiros, o Esporte Clube Sírio, o Clube Hebraica e o Clube Athletico Paulistano, o São Paulo, o Palmeiras e o Ipê Clube decidiram suspender a venda de bebidas destiladas entre seus associados.

A decisão atende recomendação do Sindi Clubes de São Paulo, entidade que representa associações e clubes sociais do estado.



Nesta terça-feira (30), a diretoria da entidade divulgou nota na qual recomenda a suspensão.



De acordo com o comunicado, a decisão "visa proteger tanto os consumidores quanto a reputação dos clubes, demonstrando cuidado e responsabilidade, até que haja maior clareza sobre a origem deste problema e a definição de medidas seguras para sua resolução".



O problema da falsificação de bebidas alcóolicas com uso de metanol ganhou destaque nos últimos dias, após a confirmação de mortes e internações por intoxicação associada ao consumo de destilados "batizados" com metanol, na Grande São Paulo.



“Recomendamos que os clubes suspendam, de forma preventiva e temporária, a venda de destilados”, diz o comunicado.



A orientação é válida para todos os clubes filiados, mas a adoção da suspensão é de responsabilidade de cada instituição.



Foram confirmadas, até esta terça, a morte de cinco pessoas e a criação de um gabinete de crise, pelo governo do estado de São Paulo, para investigar os casos de intoxicação por metanol.



Já a Polícia Federal abriu inquérito para investigar a procedência das bebidas contaminadas com metanol e uma possível rede de distribuição.



Em São Paulo, a fiscalização em bares e adegas vem sendo realizada pelas equipes da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária do Estado.







Centenas de garrafas de bebidas alcoólicas foram apreendidas, estabelecimento foram autuados e interditados durante fiscalizações realizadas na capital paulista entre a segunda-feira (29) e terça-feira (30).

Sintomas

Os sintomas mais comuns da intoxicação por metanol são dores abdominais, tontura, confusão mental, náuseas, vômitos, visão turva e convulsões.



Qualquer pessoa que apresente quadro incomum após ingerir bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediatamente. O socorro em até seis horas após o início dos sintomas é considerado essencial.