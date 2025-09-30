Polícia investiga série de casos de intoxicação de pessoas que teriam consumido bebidas alcóolicas adulteradas com metanol
Reprodução
Polícia investiga série de casos de intoxicação de pessoas que teriam consumido bebidas alcóolicas adulteradas com metanol

O Esporte Clube Pinheiros, o Esporte Clube Sírio, o Clube Hebraica e o Clube Athletico Paulistano, o São Paulo, o Palmeiras e o Ipê Clube decidiram suspender a venda de bebidas destiladas entre seus associados.

A decisão atende recomendação do Sindi Clubes de São Paulo, entidade que representa associações e clubes sociais do estado.

Nesta terça-feira (30), a diretoria da entidade divulgou nota na qual recomenda a suspensão.

De acordo com o comunicado, a decisão "visa proteger tanto os consumidores quanto a reputação dos clubes, demonstrando cuidado e responsabilidade, até que haja maior clareza sobre a origem deste problema e a definição de medidas seguras para sua resolução".

O problema da falsificação de bebidas alcóolicas com uso de metanol ganhou destaque nos últimos dias, após a confirmação de mortes e internações por intoxicação associada ao  consumo de destilados "batizados" com metanol, na Grande São Paulo.

“Recomendamos que os clubes suspendam, de forma preventiva e temporária, a venda de destilados”, diz o comunicado.

A orientação é válida para todos os clubes filiados, mas a adoção da suspensão é de responsabilidade de cada instituição.

Foram confirmadas, até esta terça, a morte de cinco pessoas e a criação de um gabinete de crise, pelo governo do estado de São Paulo, para investigar os casos de intoxicação por metanol.

Saiba mais:  SP cria gabinete de crise para investigar intoxicação por metanol

Já a Polícia Federal abriu inquérito para investigar a procedência das bebidas contaminadas com metanol e uma possível rede de distribuição.

Em São Paulo, a  fiscalização em bares e adegas vem sendo realizada pelas equipes da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária do Estado.


Centenas de garrafas de bebidas alcoólicas foram apreendidas, estabelecimento foram autuados e interditados durante fiscalizações realizadas na capital paulista entre a segunda-feira (29) e terça-feira (30).

Sintomas

Os  sintomas mais comuns da intoxicação por metanol são dores abdominais, tontura, confusão mental, náuseas, vômitos, visão turva e convulsões.

Qualquer pessoa que apresente quadro incomum após ingerir bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediatamente. O socorro em até seis horas após o início dos sintomas é considerado essencial.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-09-30/clubes-de-sp-suspendem-venda-de-bebidas-destiladas.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes