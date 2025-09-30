Portal IG Governador Tarcísio de Freitas em coletiva

O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (30), em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, a criação de um gabinete de crise para tratar das intoxicações por metanol em bebidas adulteradas no Estado de São Paulo.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enfatizou que "todos os inquéritos estão sendo centralizados" para que haja uma coordenação única na Polícia Civil.

" Nós vamos fazer interdições cautelares em todos os estabelecimentos em que houve consumo dessas bebidas, e a partir daí a gente vai chegar na origem. Quem comprou de quem, de onde veio essa bebida adulterada, quem são os fraudadores?”, declarou.

A fala do governador vem após ao menos 10 pessoas terem sido intoxicadas por metanol a partir de bebidas alcoólicas adulteradas em bares e casas noturnas no Estado.

Tarcísio também confirmou que subiu para cinco o número de óbitos pela substância.

Ao iG, Tarcísio informou que ainda na tarde desta terça-feira irá participar de uma reunião com as associações de bares e restaurantes e abrirá conversas com as distribuidoras para evitar novas fraudes.

PCC descartado

Para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), o número de vítimas é considerado elevado para um período tão curto e está fora do padrão. Nos últimos dois anos, os registros mais comuns envolviam intoxicação provocada pela ingestão de combustíveis em situações de abuso de substâncias, e não por bebidas adulteradas.

Durante a coletiva, o governador descartou as suspeitas de que a substância química tenha sido vendida para quadrilhas de adulteradores de bebidas pela facção Primeiro Comando da Capital, após a operação Carbono Oculto, que desarticulou postos de combustíveis clandestinos ligados ao PCC.

“Não há qualquer evidência do envolvimento dessas quadrilhas com o crime organizado, é um problema estrutural que já vem de muito tempo”, disse.

O que fazer

O secretário de saúde, Dr Eleuses Paiva alegou que o governo preparou um protocolo que será enviado à toda rede estadual de saúde para atender as pessoas afetadas.

A intoxicação por metanol pode provocar sintomas como tremores, visão turva, vertigem, queda de pressão arterial, náuseas e vômitos. Em casos mais graves, há risco de cegueira e morte. Pequenas quantidades da substância já são suficientes para causar sérios danos ao organismo.