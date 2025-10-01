Marcelo Camargo/ Agência Brasil Anvisa afirmou que está apurando as denúncias levantadas pelo iG

Em meio à crise das intoxicações por metanol, com casos graves suspeitos e também confirmados em São Paulo e Pernambuco, o Disque-Intoxicação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tem apresentado falhas em diferentes pontos do país.

Canal 0800 criado para tirar dúvidas e receber denúncias relacionadas e intoxicações, o Disque-Intoxicação disponibiliza atendimento gratuito por uma das 36 unidades da Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Renaciat) para os brasileiros.

A Anvisa mantém o serviço através do número 0800-722-6001, tanto para a população quanto para profissionais da saúde. Contudo, o iG teve acesso a relatos de cidadãos que tentaram utilizar o serviço e não conseguiram.

Regiões indisponíveis

Usuários têm relatado, há pelo menos duas semanas nas redes sociais, que o sistema não funciona na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em um teste feito pelo iG na localidade, o número disponibilizado pela Anvisa não completa a ligação, em que se pode ouvir a mensagem de "número inexistente".

Há também relatos no ReclameAqui sobre a mensagem com erro na ligação para o número da Anvisa. "Conseguem verificar o que ocorreu? Pois se trata de um número emergencial divulgado pela ANVISA e outras famílias podem tentar acessar o serviço em uma situação de emergência e não obterem sucesso" , publicou um usuário.

O Portal iG também teve acesso a um relato de uma mãe que precisou do serviço em uma emergência, após a filha entrar em contato com um termômetro quebrado. O caso aconteceu nesta semana em Itupeva, na região metropolitana de Jundiaí, São Paulo.

Outra fonte contou que o serviço também aparece como indisponível na Grande Belo Horizonte. Esta reportagem não conseguiu confirmar a falha no sistema em outras regiões do país.

Falhas em meio à crise de metanol

Zetong Li/Unsplash Vítimas foram intoxicadas por metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas





Nesta terça (30), o governo de São Paulo confirmou a morte de cinco pessoas por intoxicação por metanol no estado, uma delas foi comprovadamente causada por consumo de bebida alcoólica adulterada. Ao todo, já são 22 casos envolvendo a crise, divididos em sete confirmados e 15 em apuração no estado.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, determinou nesta terça que os profissionais de saúde de todo o Brasil notifiquem imediatamente ao Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) qualquer suspeita.

O governo federal publicou nas redes sociais que os principais sintomas da intoxicação por metanol são: visão turva ou perda de visão e mal-estar generalizado. "Nesses casos, busque imediatamente uma emergência médica e entre em contato com o Disque-Intoxicação da Anvisa discando 0800 722 6001" , recomendou.





Com a suspeita de novos casos e também com a preocupação crescente da população, o canal de denúncia da Anvisa específico para intoxicações está com demanda além do habitual.

O Portal iG entrou em contato com a Anvisa para explicações sobre as instabilidades e falhas no sistema. A agência afirmou que está checando as denúncias apontadas nesta reportagem com base nas áreas geográficas. Esta reportagem será atualizada assim que tivermos retorno sobre o que causou os problemas.