Metanol: pequenas quantidades da substância já são suficientes para causar sérios danos ao organismo
Reprodução
Metanol: pequenas quantidades da substância já são suficientes para causar sérios danos ao organismo

A terceira morte associada ao consumo de bebidas adulteradas com metanol na Grande São Paulo. foi confirmada nesta segunda-feira (29), pela Prefeitura de São Bernardo do Campo.

Duas vítimas estavam na cidade do ABC e a outra foi registrada na capital paulista.

Saiba mais:  SP: dois morrem por intoxicação com bebidas adulteradas

Segundo a Secretaria de Saúde municipal, o primeiro óbito foi de um homem de 58 anos, em 24 de setembro. O segundo, de um homem de 45 anos atendido pela rede particular, ocorreu no domingo.

Os casos seguem em análise no Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a causa da intoxicação.

Na capital, a vítima foi um homem de 54 anos, morador da Zona Leste, que apresentou sintomas no dia 9 de setembro e morreu seis dias depois.

Além dos três óbitos, há dez casos sob investigação com suspeita de envenenamento por bebidas “batizadas” em São Paulo.

As autoridades ainda não esclareceram como ocorreu a contaminação.  As investigações seguem.

Na última sexta-feira (26), o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos recebeu uma notificação do Sistema de Alerta Rápido registrando nove casos de intoxicação por metanol em 25 dias no estado.

O número foi considerado “fora do padrão”, tanto pela concentração em um curto intervalo quanto pela gravidade dos sintomas.


Neste domingo, a  Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) publicou uma nota técnica com recomendações emergenciais aos comerciantes.

A intoxicação por metanol pode provocar sintomas como tremores, visão turva, vertigem, queda de pressão arterial, náuseas e vômitos. Em casos mais graves, há risco de cegueira e morte.

Pequenas quantidades da substância já são suficientes para causar sérios danos ao organismo.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2025-09-29/sp-confirma-terceira-morte-associada-a-intoxicacao-por-metanol.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes