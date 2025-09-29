Reprodução Metanol: pequenas quantidades da substância já são suficientes para causar sérios danos ao organismo

A terceira morte associada ao consumo de bebidas adulteradas com metanol na Grande São Paulo. foi confirmada nesta segunda-feira (29), pela Prefeitura de São Bernardo do Campo.

Duas vítimas estavam na cidade do ABC e a outra foi registrada na capital paulista.



Segundo a Secretaria de Saúde municipal, o primeiro óbito foi de um homem de 58 anos, em 24 de setembro. O segundo, de um homem de 45 anos atendido pela rede particular, ocorreu no domingo.



Os casos seguem em análise no Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a causa da intoxicação.



Na capital, a vítima foi um homem de 54 anos, morador da Zona Leste, que apresentou sintomas no dia 9 de setembro e morreu seis dias depois.



Além dos três óbitos, há dez casos sob investigação com suspeita de envenenamento por bebidas “batizadas” em São Paulo.



As autoridades ainda não esclareceram como ocorreu a contaminação. As investigações seguem.



Na última sexta-feira (26), o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos recebeu uma notificação do Sistema de Alerta Rápido registrando nove casos de intoxicação por metanol em 25 dias no estado.



O número foi considerado “fora do padrão”, tanto pela concentração em um curto intervalo quanto pela gravidade dos sintomas.







Neste domingo, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) publicou uma nota técnica com recomendações emergenciais aos comerciantes.



A intoxicação por metanol pode provocar sintomas como tremores, visão turva, vertigem, queda de pressão arterial, náuseas e vômitos. Em casos mais graves, há risco de cegueira e morte.

Pequenas quantidades da substância já são suficientes para causar sérios danos ao organismo.