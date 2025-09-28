Reprodução/Shutterstock Ministério faz alerta sobre bebidas alcoólicas adulteradas com metanol após intoxicações em SP

Duas pessoas morreram e outras oito foram internadas em hospitais de São Paulo com quadros de intoxicação por metanol em menos de um mês. Todos os casos estariam relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas, segundo informações da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos.

As ocorrências começaram em Campinas (São Paulo) e, posteriormente, se espalharam para outras cidades do estado. Elas foram registradas pelo Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica). De acordo com a instituição, o número de vítimas é considerado elevado para um período tão curto e está fora do padrão. Nos últimos dois anos, os registros mais comuns envolviam intoxicação provocada pela ingestão de combustíveis em situações de abuso de substâncias, e não por bebidas adulteradas.

A notificação divulgada pelo Ciatox nesta sexta-feira (26) destaca que todas as intoxicações confirmadas teriam ocorrido em estabelecimentos que comercializavam bebidas alcoólicas falsificadas. Há a expectativa de que existam outros episódios ainda não notificados e de que mais pessoas procurem atendimento médico com sintomas semelhantes nos próximos dias.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) emitiu um alerta direcionado a bares e restaurantes. Marta Machado, secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, afirmou neste sábado (27) que existe a possibilidade de um surto de intoxicações por metanol, motivo pelo qual profissionais da saúde e consumidores devem estar atentos.





A intoxicação por metanol pode provocar sintomas como tremores, visão turva, vertigem, queda de pressão arterial, náuseas e vômitos. Em casos mais graves, há risco de cegueira e morte. Pequenas quantidades da substância já são suficientes para causar sérios danos ao organismo.