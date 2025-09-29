Foto: Polícia Civil de SP Ruy Ferraz foi morto em São Paulo

A Polícia Civil cumpre, na manhã desta segunda-feira (29), oito mandados de busca e apreensão em mais uma fase da investigação do assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes. Os agentes atuam em Santos, Praia Grande e São Vicente, no litoral de São Paulo, conforme informado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) ao Portal iG.

No informe, a SSP pontuou que, "até o momento, quatro suspeitos já estão presos, incluindo o homem apontado pelas investigações como um dos possíveis autores dos disparos que atingiram o delegado. Outros quatro estão foragidos e são procurados".

Os alvos são pessoas que teriam ligação com funcionários da Prefeitura de Praia Grande, onde Ruy atuava como secretário de Administração desde 2023. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a apuração investiga se o crime estaria relacionado à sua atuação no cargo.

Ruy foi morto em 15 de setembro, aos 64 anos, após cumprir expediente na prefeitura. Ele foi um dos pioneiros na investigação do PCC (Primeiro Comando da Capital) e comandou a Polícia Civil de São Paulo entre 2020 e 2021.

Até agora, oito suspeitos tiveram a prisão decretada pela Justiça. Como afirmado pela SSP, já foram capturados: Dahesly Oliveira Pires, Luiz Henrique Santos Batista, Rafael Marcell Dias Simões e William Silva Marques.

Os outros quatro seguem foragidos são: Felipe Avelino da Silva, Flávio Henrique Ferreira de Souza, Luiz Antônio Rodrigues de Miranda e Humberto Alberto Gomes.

Nota da SSP



Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Polícia Civil de Santos e Praia Grande, cumprem nesta segunda-feira (29) mandados de busca e apreensão em oito endereços nos municípios de Santos, Praia Grande e São Vicente. As diligências estão em andamento, e mais detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.

O DHPP segue apurando, rigorosamente, todas as circunstâncias do caso. Até o momento, quatro suspeitos já estão presos, incluindo o homem apontado pelas investigações como um dos possíveis autores dos disparos que atingiram o delegado. Outros quatro estão foragidos e são procurados.