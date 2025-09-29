Reprodução/redes sociais Mulher é morta pelo marido após revelar gravidez

Uma mulher de 32 anos foi espancada até a morte pelo companheiro após revelar que estava grávida de gêmeos, na madrugada deste sábado (27), em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O autor, Bruno Araújo da Conceição Pinheiro da Silva, de 30 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime. A informação foi confirmada pelo Portal iG.



De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Érika Vidal da Silva Torres Cardoso foi encontrado em uma área de mata próxima à BR-116, com graves lesões na cabeça e no rosto. A perícia constatou sinais de espancamento, mas nenhum ferimento por arma branca ou de fogo.



Testemunhas relataram que Bruno chegou a pedir ajuda no local, dizendo que a esposa estava passando mal. Horas depois, foi localizado pelos policiais no bairro Viriato. Aos agentes, ele contou que o casal passou a noite em bares e começou a discutir quando Érika revelou a gravidez de gêmeos.

Desconfiando de traição, ele admitiu ter agredido a vítima com socos até ela desmaiar. A motocicleta usada pelo casal, roupas manchadas de sangue e objetos pessoais foram apreendidos pela polícia. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.



O suspeito apresentava escoriações e recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.