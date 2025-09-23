Agência Brasil Falta de luz na Grande SP após tempestade

Um dia após a tempestade que atingiu a Grande São Paulo, cerca de 204.977 clientes da Enel seguem sem energia elétrica nesta terça-feira (23), de acordo com o Mapa de Energia da concessionária.

Em nota, a empresa informou ter restabelecido o fornecimento para 6 8% dos consumidores afetados, mas que as regiões Norte e Oeste da Grande São Paulo continuam com problemas.



Conforme o balanço atualizado, os municípios com maior índice de clientes sem luz são Pirapora do Bom Jesus (12,7%), Cajamar (9,21%), Ribeirão Pires (6,85%) e Santana de Parnaíba (6,27%). Na capital, 166,8 mil unidades estão sem energia, cerca de 2,87% dos 5,8 milhões de clientes.

A concessionária disse ter mobilizado mais de mil equipes desde a tarde de segunda-feira (22) para recompor a rede. Segundo a empresa, os técnicos atuaram durante a madrugada para normalizar o serviço, mas o trabalho segue nesta terça para os clientes que continuam no escuro. A Enel, no entanto, não informou prazo para que todo o fornecimento seja restabelecido.

Caos em São Paulo

As fortes chuvas com rajadas de vento provocaram quedas de árvores, alagamentos e danos em estruturas e na rede elétrica em diversas regiões de São Paulo.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) chegou a decretar, às 13h45 desta segunda-feira (22), estado de atenção para alagamentos em oito áreas da capital. O alerta foi encerrado pouco mais de uma hora depois, às 15h02.

Segundo a Secretaria Municipal das Subprefeituras, foram registrados 139 casos de queda de árvores, sete atendimentos relacionados a desabamentos - todos sem vítimas - e 18 pontos de alagamento. Além disso, 122 equipes foram mobilizadas para liberar vias e áreas afetadas.

Previsão

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a entrada de uma massa de ar frio de origem polar combinada com ventos úmidos vindos do mar vai derrubar as temperaturas na região metropolitana. Não há previsão de chuvas fortes como a de ontem, apenas garoa.

Nesta terça-feira (23), o céu permanece encoberto e a garoa ocorre de forma isolada. A temperatura cai de forma acentuada, com mínima de 14 °C e máxima de 18 °C, enquanto a umidade relativa do ar se mantém acima dos 70%.





Na quarta-feira (24), os ventos úmidos favorecem a formação de muitas nuvens e o frio. Há chance de garoa no início e no fim do dia. Os termômetros variam entre 13 °C na madrugada e 17 °C no período da tarde.