Paulo Pinto/Agência Brasil Fortes chuvas atingiram São Paulo nesta segunda (22)

As instabilidades que avançam sobre o Sul e o Sudeste do Brasil nesta semana geraram vendavais e tempestades fortes nesta segunda-feira (22). No Rio Grande do Sul e no Paraná, rajadas de vento ultrapassaram os 100 km/h, enquanto em São Paulo e no Rio de Janeiro a chuva levou a Defesa Civil a emitir alertas para a população.

Segundo a MetSul Meteorologia, a frente fria que derrubou as temperaturas também favorece a formação de temporais severos, com risco de tornados, especialmente no território paulista.

Fortes tempestades

Divulgação/ Defesa Civil de SP Chuvas com rajadas de vento derrubaram estrutura metálica em Presidente Prudente (SP)





O avanço da frente fria está gerando, desde o final de semana, fortes tempestades no Sul. Nesta segunda, sua chegada ao Sudeste provocou temporais que alagaram São Paulo e atingiram o Rio de Janeiro. A previsão indica chances de novas pancadas de chuva para esta terça (23).

As chuvas torrenciais são formadas pelo deslocamento de uma grande massa de ar frio vinda da Argentina que provocou queda de temperatura no Rio Grande do Sul. Ela se choca com uma massa de ar muito quente que ainda está sob o Sudeste, provocando os vendavais em ambas as regiões, explica a MetSul.

O instituto de meteorologia havia avisado na manhã de segunda que o encontro entre as massas de ar levaria a um alto risco de tempestades isoladas, com possibilidades de chuva forte e vendavais.

Nesta terça, os temporais ainda podem gerar danos em áreas do Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo dados obtidos pela MetSul.





Vendavais consecutivos

O mesmo deslocamento da massa de ar frio foi responsável por ventos acima dos 100 km/h no Sul por quatro dias consecutivos. Em Ubiratã, no Paraná, os ventos no início da segunda-feira atingiram 121 km/h.

A MetSul Meteorologia confirmou que um tornado deixou rastro de destruição em dezenas de cidades nos três estados da região Sul, provocado pelo choque de massas de ar instável que atuam sobre a área.

Com o avanço da frente fria para a porção central do Brasil e o encontro com o ar quente, o risco de novos vendavais se desloca agora para o Sudeste e partes do Centro-Oeste, em especial Mato Grosso do Sul.