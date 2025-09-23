Reprodução Homem é preso acusado de manter quatro pessoas em cárcere privado

Um homem de 35 anos foi preso na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, acusado de manter quatro pessoas em cativeiro no porão de sua casa por cerca de dez anos. O caso só veio à tona depois que uma das vítimas, uma mulher casada, morreu em 25 de julho em consequência de abusos e da falta de alimentação e cuidados médicos, segundo a polícia.



O suspeito, identificado como Donnie Ray Birchfield Jr., mantinha no local um casal considerado vulnerável e duas mulheres com quem mantinha relacionamentos. De acordo com os investigadores, as vítimas viviam isoladas, só podiam sair do porão com autorização dele e eram constantemente espancadas. Birchfield controlava até quando comiam ou podiam usar o banheiro.



A polícia encontrou o corpo da mulher morta e resgatou o marido dela e as outras duas mulheres em condições de cárcere. Nenhuma das vítimas teve o nome divulgado.



Birchfield foi preso em 1º de agosto e responde por abuso de adulto vulnerável, quatro acusações de cárcere privado, violência doméstica, fraude e exploração financeira. As investigações apontam que ele roubou milhares de dólares das vítimas, usando cartões e contas bancárias para quitar dívidas pessoais e fazer compras em supermercados. Só nos últimos oito meses, ele teria desviado quase 12 mil dólares da conta do casal.



Documentos judiciais revelam ainda que uma das mulheres relatou ameaças de morte contra ela e sua família. O acusado teria dito que sabia como se livrar de corpos por “experiências anteriores”.



Birchfield permanece detido no condado de Lancaster sob fiança de 150 mil dólares. As autoridades aguardam o laudo do legista para definir se novas acusações serão incluídas no processo.