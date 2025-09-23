Paulo Pinto/Agência Brasil Pessoas durante chuva na Avenida Paulista

Depois de dias marcados pelo calor intenso, uma frente fria avança pelo país e já provoca mudanças significativas no clima. O ar frio derruba os termômetros no Sul e influencia também capitais do Sudeste e do Centro-Oeste.



Curitiba será uma das cidades mais frias do país, com mínima de 6 °C e máxima de 20 °C. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 11 °C e 22 °C, enquanto Florianópolis deve registrar mínima de 12 °C e máxima de 22 °C.



No Sudeste, o contraste é evidente. Em São Paulo, a mínima prevista é de 13 °C e a máxima não passa de 20 °C. Belo Horizonte terá mínima de 17 °C, mas os termômetros podem chegar a 29 °C. Brasília e Goiânia seguem mais quentes, com máximas próximas de 30 °C.



Nas regiões Norte e Nordeste, o cenário pouco muda. O calor continua predominando, com Manaus marcando entre 26 °C e 35 °C e Salvador registrando mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.



As baixas temperaturas devem ser mais sentidas ao amanhecer e durante a noite, principalmente no Sul e no Sudeste, enquanto Norte e Nordeste seguem sob forte influência do calor.