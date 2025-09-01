Governo de SP Estado de São Paulo continuará com dias secos

A transição gradual entre o inverno e a primavera deve marcar o mês de setembro, de acordo com estudo realizado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

De acordo com os meteorologistas do CGE, a primeira quinzena terá predomínio de calor e tempo seco, com umidade em níveis críticos no interior.

Na segunda quinzena, haverá retorno gradual das chuvas, mas ainda de forma isolada e irregular.



Somente no fim do mês haverá o retorno mais consistente das chuvas. Basicamente a última semana será marcada por maior instabilidade, com volumes mais expressivos no litoral e áreas do centro-leste do estado, enquanto o interior experimentará temporais localizados.

O atual período representa o encerramento da fase mais seca do inverno, caracterizada por ar frio e baixa umidade e a retomada progressiva de umidade e precipitações típicas da primavera, diz a Defesa Civil estadual, em comunicado emitido na tarde desta segunda-feira (1).

"A circulação de ventos passa a favorecer maior transporte de umidade, ampliando a ocorrência de pancadas irregulares de chuva, muitas vezes fortes e acompanhadas de trovoadas. Esse novo padrão tende a se intensificar em outubro, consolidando o início do período chuvoso ", acrescenta.

Outro fator a ser considerado é a possível influência do fenômeno La Niña, que pode modular a distribuição de chuvas e temperaturas em São Paulo, especialmente no decorrer da primavera.

A Defesa Civil reforça a importância de cuidados durante este período: evitar queimadas, manter a hidratação, proteger-se do calor e acompanhar os alertas emitidos pelo órgão, especialmente no fim do mês, quando aumenta o risco de eventos meteorológicos adversos.

A seguir, confira a previsão do tempo em setembro para o território paulista

Região Metropolitana, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira

Na Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira, setembro deve alternar períodos estáveis e fases de instabilidade.

Na primeira semana do mês, o tempo ficará seco, com mínimas entre 14°C e 16°C e máximas entre 23°C e 25°C.



Entre 12 e 17 de setembro,, haverá aumento da instabilidade, com chuvas fracas a moderadas e ligeira queda nas máximas (22°C a 24°C).



Entre 18 e 25, instabilidade fraca e intermitente, acumulados baixos e temperaturas pouco variáveis.



No fim do mês, de 26 a 30 de setembro, haverá maior frequência e intensidade das chuvas, com destaque para o dia 29, quando os volumes devem ser elevados.



Regionalmente, a Grande São Paulo deve sentir maior impacto da chuva a partir do dia 22, podendo gerar transtornos de mobilidade.



A Baixada Santista tende a registrar volumes mais expressivos, sobretudo nos dias 28 e 29, com risco de alagamentos, redução de visibilidade e agitação marítima.



O Vale do Paraíba deve ter chuvas irregulares e noites frias, enquanto o Vale do Ribeira apresenta maior risco de deslizamentos em áreas de serra na segunda quinzena.



Faixa Sudoeste e Sul



O sudoeste e sul do Estado, que incluiu Marília, Presidente Prudente e Itapeva, terá comportamento climático distinto, influenciado pela chegada de frentes frias mais intensas vindas do Sul do Brasil.

Entre 1º e 10, a previsão é de ausência de chuva e máximas de 30°C a 35°C, com pico de calor entre os dias 7 e 9.

Entre 18 e 20, deverão ocorrer as primeiras pancadas isoladas, ainda de baixo volume.



Entre 22 e 25: novos episódios de instabilidade, mas ainda fracos.

No fim do mês, de 26 a 30 de setembro, deve aumentar a instabilidade, com chuvas mais frequentes e risco de temporais, raios, ventos e até granizo, sobretudo no dia 27.



Presidente Prudente deve registrar as tardes mais quentes, Marília apresentará quedas de temperatura mais perceptíveis e Itapeva terá noites mais frias e maior chance de neblina e instabilidade no fim do mês.



Interior Norte, Centro, Noroeste e Oeste



As regiões de Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas e Sorocaba apresentam padrão mais homogêneo, típico do interior paulista nesta época: calor, baixa umidade e grande amplitude térmica.

Entre 1º e 10 de setembro, as máximas estarão entre 33°C e 36°C, com destaque para os dias 8 e 9, quando a umidade pode cair abaixo de 20%.

Após o dia 11, será sentida breve queda nas temperaturas, sem avanço significativo de umidade.





Entre 13 e 17 de setembro, haverá forte amplitude térmica em cidades como Franca, Barretos e Ribeirão Preto, com umidade chegando a valores críticos próximos a 12%.

Já entre dias 16 e 20, ocorrerão as primeiras pancadas isoladas, mais perceptíveis em Campinas e Sorocaba.



No fim do mês, de 25 a 30 de setembro, haverá instabilidade mais significativa, com o dia 30 despontando como o mais chuvoso do período, especialmente em Araraquara, Campinas e Sorocaba.

Campinas e Sorocaba se destacam como áreas de transição, antecipando o retorno da umidade, enquanto Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba devem sentir os efeitos da primavera apenas no fim de setembro.

