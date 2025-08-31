Divulgação/ Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sistema Cantareira.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) informaram na última sexta-feira (29) que o Sistema Cantareira, principal fonte de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, vai passar a operar na Faixa 3 a partir do dia 1° de setembro.

Segundo comunicado emitido pelas agências, a medida é resultado da redução do nível dos reservatórios do Sistema Cantareira, que atualmente conta com apenas 35,01% de seu volume útil.

A decisão foi tomada por causa da queda do nível dos reservatórios, que chegaram a ficar 40% abaixo da capacidade em agosto, consequência das chuvas abaixo da média nos últimos meses.





Com o Sistema Cantareira em faixa de alerta, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) só poderá retirar até 27 m³/s de água por segundo, bem menos que os 31 m³/s que estavam autorizados até agosto.



Para mitigar os impactos da redução, a companhia poderá usar o bombeamento do reservatório de Jaguari, no rio Paraíba do Sul, para o de Atibainha. Nesse caso, a captação total não poderá ultrapassar 33 m³/s.

As agências recomendam a adoção de medidas adicionais pela Sabesp, de acordo com o comunicado da SP Águas à Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), e demais usuários para preservar o volume de água nos reservatórios do sistema.

Segundo comunicado emitido pela ANA e SP Águas, a última redução desse tipo havia sido registrada em 2022.



