FreePik Tempo seco, calor e chuvas no Sul marcam início de setembro no Brasil

O início do mês de setembro no Brasil será marcado por extremos climáticos: enquanto um ciclone extratropical traz pancadas de chuva e ventania para o Sul, as demais regiões enfrentam altas temperaturas e tempo seco.

Durante a primeira quinzena do mês, alguns locais podem registrar temperaturas em torno dos 40 °C, além de queda acentuada nos níveis de umidade do ar, especialmente no Centro-Oeste, Sudeste, Tocantins e interior do Nordeste. As informações são da Climatempo.

Confira como será o clima da primeira semana de setembro em todo o Brasil:

Sul

O ciclone formado na Argentina e no Uruguai vai provocar temporais no Rio Grande do Sul, com risco de vento forte, granizo e acumulados de chuva que podem passar dos 200 mm em algumas áreas.

As pancadas serão mais concentradas entre o Oeste e o Sul gaúcho e devem avançar por outras áreas ao longo da semana. Já as temperaturas caem de vez a partir de sexta-feira (5).

Sudeste

Na maior parte da região, setembro começa com sol e tempo firme. Em São Paulo, esta segunda terá mínima de 15 °C e máxima de 27 °C, com noites mais nubladas e sem previsão de chuva.

O Rio de Janeiro terá sol forte, mínima de 18 °C e máxima de 27 °C, com chance de pancadas rápidas à tarde. Já Vitória deve registrar chuva passageira provocada pela umidade costeira.

Nos próximos dias, o calor aumenta no interior, com máximas entre 34 °C e 37 °C no norte e oeste de São Paulo e em áreas de Minas Gerais. As pancadas de chuva serão escassas e irregulares, sem muita força para mitigar o tempo seco e o calor.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, os primeiros dias de setembro serão marcados por calor extremo e tempo seco. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para baixa umidade na região, que deve variar entre 30% e 20%.

Em Campo Grande (MS), a segunda será de céu aberto, com aumento de nuvens à tarde, mas sem grandes chances de chuva.

Cuiabá (MT) deve registrar até 40 °C em diferentes dias, acompanhados de baixa umidade, entre 20% e 40%.

Em Brasília, os termômetros variam de 17 °C a 30 °C, sem previsão de chuva e com queda acentuada nos índices de umidade. Já Goiânia (GO) terá mínima de 19 °C e máxima de 31 °C, em cenário semelhante.

Norte

O calor também será destaque, com marcas entre 37 °C e 38 °C no Pará, Tocantins e Rondônia. Há previsão de pancadas de chuva em Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia.





Nordeste

O interior terá altas temperaturas e baixa umidade, com risco de índices abaixo de 20% em algumas áreas. Já a faixa leste, do litoral da Bahia ao Rio Grande do Norte, as pancadas de chuva serão mais frequentes, influenciadas pelos ventos costeiros e a umidade do mar.