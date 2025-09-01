Divulgação/Defesa Civil Vento forte começou no domingo (31) e ganhou força nesta segunda-feira (1)

Fortes rajadas de vento marcam o primeiro dia do mês de setembro no Rio Grande do Sul.

Na barra do Porto de Rio Grande, no Sul do estado, por exemplo, a velocidade do vento chegou a 96 km/h, de acordo com informações da MetSul Meteorologia.

Por conta do vento muito forte a intenso, as operações no porto tiveram que ser suspensas.

Segundo o instituto, o vento começou já no domingo (31) e ganhou força nesta segunda-feira (1).

O vento sopra de moderado a muito forte ainda em outras áreas do território gaúcho.

As estações do Instituto Nacional de Meteorologia registraram, até o final desta manhã,rajadas de 75 km/h em Rio Grande e Soledade; 71 km/h em Vacaria e 70 km/h em São José dos Ausentes.

Já estações automáticas particulares apontaram rajadas de 93 km/h em Rolante, região serrana; 88 km/h em Soledade; 77 km/h no Morro das Antenas de Teutônia (Vale do Taquari) e 72 km/h em Picada Café (Serra).



Ventos na capital

Em Porto Alegre, os ventos não foram tão intensos quanto nestas regiões, mas também foram significativos.

Segundo a MetSul, na estação do Jangadeiros, no Sul da capital, a maior rajada até agora foi de 42 km/h.



No extremo Sul gaúcho, no balneário de Hermenegildo, no município de Santa Vitória do Palmar, a segunda-feira amanheceu com vento muito forte e rajadas frequentes de 70 km/h a 80 km/h.

Mais ao Norte do litoral, em Mostardas, por conta da ventania, a estrada do Balneário Mostardense voltou a ficar coberta de areia, assim como já tinha ocorrido no ciclone extratropical do mês de agosto.

A MetSul pontua ainda que, devido ao vento muito forte desta segunda-feira, há ocorrências pontuais de falta de energia em diferentes pontos do litoral do Rio Grande do Sul.

Alerta para mais ventos



Vento forte a muito forte ainda afeta a tarde no Rio Grande do Sul e continuará a noite em parte Leste do estado, afetando quase toda a faixa litorânea, a Lagoa dos Pato s e seu entorno, e ainda a região de Pelotas.

Estão previstas rajadas em média de 50 km/h a 70 km/h, mas de até 80 km/h e superiores na costa.

Venta forte ainda nas elevações entre o Planalto e a Serra como nos topos dos morros do vales.

A previsão da MetSul Meteorologia indica que o vento ainda pode soprar forte, com rajadas por vezes de 50 km/h a 70 km/h, nas primeiras horas da terça (2) em parte da costa gaúcha, especialmente no Litoral Norte.

No decorrer da terça, o campo de vento forte se afasta do Rio Grande do Sul e estará totalmente sobre o oceano.



O que causou tanto vento



O fenônemo começou no Pacifico no final da semana passada, conforme explicação da MetSul.

Uma baixa fria ou segregada, conhecida tecnicamente como cut-off low, um vórtice ciclônico em médios e altos níveis da atmosfera, avançou do Pacífico para o Chile.

Esse vórtice ciclônico em médios e altos níveis da atmosfera cruzou os Andes e, então, deu origem, com centro de baixa pressão em superfície, a uma ciclogênese no fim de semana entre o Oeste e o Centro da Argentina.

A ciclogênese provocou chuva excessiva a extrema no Centro da Argentina, com valores recordes diários e mensais recordes e acumulados, em alguns pontos ,de 200 mm a 300 mm com inundações.





Houve ainda tempestades de granizo e muita neve em algumas províncias.

É o contraste deste centro de baixa pressão na Argentina com um enorme centro de alta pressão sobre o Oceano Atlântico que está trazendo o vento muito forte para o Rio Grande do Sul.



As correntes de vento de Norte com ar quente favorecem forte aquecimento durante esta segunda-feira e nos vales com calor acima de 30ºC. No final da manhã, cidades da área metropolitana e dos vales já estavam com 28ºC.