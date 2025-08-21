Um estudante de 9 anos foi agredido dentro de uma sala de aula da Escola Municipal Mahatma Gandhi, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na terça-feira (19). O menino teve um lápis cravado na cabeça após uma briga com um colega de classe.
De acordo com Karoline Sthefani Martins Nascimento, mãe da vítima, o primeiro episódio ocorreu enquanto o aluno desenhava e passou a ser provocado por um colega, que chegou a rasgar sua folha. A vítima teria feito um gesto pedindo para que ele parasse e acabou esbarrando no lápis do agressor. O professor presenciou a cena, interveio e a direção registrou a ocorrência.
No entanto, pouco depois, quando se preparava para deixar a escola, o menino foi novamente atacado pelo mesmo colega e teve o lápis cravado na cabeça.
A mãe afirma que só soube do caso quando chegou para buscar o filho. A escola teria, inicialmente, acionado a ambulância, mas não entrou em contato com a mulher.
O Portal iG entrou em contato com a Prefeitura de Praia Grande para falar sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.