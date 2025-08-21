Reprodução Área 51

Um avião ultrassecreto da Força Aérea dos Estados Unidos, o Boeing 737-200 conhecido como RAT55, foi flagrado sobrevoando a instalação de Groom Lake, em Nevada, território amplamente associado à misteriosa Área 51 . As informações são do NY Post.

A cerca de 40 quilômetros de distância, no topo da montanha Tikaboo Peak, o fotógrafo e entusiasta da aviação Michael Rokita conseguiu registrar imagens turvas da aeronave, usada como plataforma de testes de radar. Segundo o Daily Mail, ele captou o momento em que o jato realizava manobras de toque e arremetida antes de pousar na pista 32.

Instantes depois, o avião foi visto entrando no enigmático Hangar 18, quando as gigantes portas se abriram em cena digna de filme de ficção científica.

Reprodução O jato é uma aeronave Boeing 737-200 da Força Aérea dos EUA, frequentemente usada como plataforma de testes de radar.





O RAT55 é facilmente identificado por seu nariz avantajado e perfil curvado. Sua função é avaliar a furtividade de outras aeronaves em pleno voo, incluindo caças e protótipos como o B-21 Raider. Em operações, costuma desligar o transponder para desaparecer dos rastreadores, voando em áreas restritas próximas à Base Aérea de Edwards.

Rokita confirmou que o indicativo de chamada da aeronave é “Saber 98”, ligação direta entre o jato e o Hangar 18, reforçando décadas de especulações sobre projetos ultrassecretos. Apesar do calor intenso e falhas técnicas de seus equipamentos, ele conseguiu registrar as imagens usando uma câmera Nikon P1000 e um conjunto adaptado de binóculos com smartphone.

Relatos indicam que o RAT55 raramente deixa o estado de Nevada, o que torna sua aparição ainda mais intrigante para teóricos da conspiração.





O episódio revive histórias antigas, como a do pesquisador Jerry Freeman, que em 1996 teria invadido por acidente uma área restrita da base enquanto buscava diários da Corrida do Ouro de 1849. Freeman afirmou ter visto luzes misteriosas que se abriam e fechavam no centro do lago seco e relatou sentir o solo tremer sob seus pés, sinais de que algo altamente confidencial estava em testes.

Por décadas, a Área 51 foi negada pelas autoridades americanas, até ser oficialmente reconhecida em 2013. Mesmo assim, quase trinta anos após o relato de Freeman, os rumores sobre alienígenas e projetos secretos continuam mais vivos do que nunca.